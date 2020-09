BTW-fraude: OM eist celstraf tegen oud-bestuurder stichtingen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van negen maanden geëist vanwege valsheid in geschrifte tegen een 74-jarige man uit de gemeente West Betuwe. Het OM verwijt hem feitelijk leiding geven aan het vervalsen van bedrijfsadministraties van twee stichtingen van hem waarmee omzetbelastingfraude werd gepleegd. Dat zou van medio 2011 tot en met 2016 hebben plaatsgevonden. Het fiscale nadeel is volgens het OM ruim 145.000 euro.

Zusjes

Het strafrechtelijk onderzoek startte in 2016 naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst. De twee stichtingen zouden professionele ondersteuning aan bewoners in seniorencomplexen bieden. De stichtingen, die volgens het OM ook wel zusjes werden genoemd in de woorden van verdachte, deden op papier inkopen bij een aantal ondernemingen die in zekere zin onderdeel van dezelfde familie waren. De verdachte was namelijk direct of indirect bij deze ondernemingen betrokken, aldus de officier. De “zusterlijke” stichtingen ontvingen de facturen, brachten de kosten daarvan in aftrek en vroegen de in rekening gebrachte BTW terug bij de Belastingdienst. Volgens de officier is met deze facturen gerommeld: “ze zijn niet altijd terug te vinden in de administratie van de facturerende partij en zijn zelden daadwerkelijk betaald terwijl de teruggaaf BTW daar niet op wordt aangepast.” In totaal zou het volgens het OM gaan om valse 17 facturen. Zo zou de inhoud vals zijn want de genoemde diensten waren niet geleverd. Ook waren de facturen volgens het OM onvoldoende en/of onjuist omschreven en hadden ze ook (deels) betrekking op privé- en niet uitsluitend op zakelijke aangelegenheden.

Eindverantwoordelijk

De verdachte man richtte beide stichtingen op en was tot en met 30 juni 2014 feitelijk en formeel bestuurder. Na zijn formele aftreden is hij echter gebleven. Volgens het OM uit diverse verklaringen blijken dat hij eindverantwoordelijke was. De officier: “Dat is het beeld van verdachte als oprichter en dominante bestuurder, tevens grootste financiële belanghouder in de ondernemingen en die als buurman van de stichtingen dagelijks – ook na zijn aftreden – zich vergaand blijft bemoeien met het reilen en zeilen van de onderneming, waaronder in het bijzonder ook de administratie. Voor de valsheden in die administratie draagt verdachte dan ook de volle verantwoordelijkheid.”

De rechtbank doet naar verwachting op 24 september uitspraak.

Bron: OM