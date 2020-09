Financieel adviseur verdacht van misbruik klantgegevens voor fraude met steunregelingen en BTW

De FIOD heeft woensdag de woning en het bedrijfspand van een 36-jarige financieel adviseur uit Enschede doorzocht. De fiscale opsporingsdienst meldt dat de man wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de Tozo-regeling en valsheid in geschrifte. Vermoedelijk heeft de financieel adviseur behalve de Tozo-fraude ook misbruik gemaakt van andere steunmaatregelen, meldt de FIOD. Er is beslag gelegd op de administratie, de man is aangehouden.

Melding Belastingdienst

Na een melding van de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart. De man heeft volgens de fiscale opsporingsdienst vermoedelijk van verschillende (ex-)klanten de inlogcodes van hun persoonlijk domein bij de Belastingdienst. Mogelijk heeft hij zonder hun medeweten of toestemming een verzoek tot wijziging van hun bankrekening ingediend en daarmee de bankrekening voor de teruggaven gewijzigd in bankrekeningen waartoe hij zelf de beschikking heeft.

Vervolgens heeft de financieel adviseur vermoedelijk op naam van zijn klanten voor 80.000 euro aan valse aangiften omzetbelasting ingediend. Naar overige aangiften ter waarde van ongeveer 80.000 euro wordt nader onderzoek gedaan. In 2016 heeft de man een taakstraf gehad voor valsheid in geschrifte.

Tozo-regeling

Vermoedelijk heeft de man ook op naam van (ex-)klanten Tozo-aanvragen ingediend, waarbij hij bij minimaal negen aanvragen zijn eigen bankrekeningen heeft vermeld om het geld op te laten storten. Vermoedelijk heeft de financieel adviseur hiernaast ook misbruik gemaakt van andere steunmaatregelen, meldt de FIOD.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD