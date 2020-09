Bijna een kwart van werkende Nederlanders verwacht stijging nettoloon in 2021

Bijna een kwart van de werkende Nederlanders verwacht volgend jaar een stijging van het nettoloon (24%). Vorig jaar was er meer optimisme en lag dit aantal op 32 procent. Het merendeel verwacht dat het nettoloon in 2021 gelijk blijft (66%). In 2019 verwachtte 61 procent dit. Ondanks de coronacrisis lijkt het merendeel van werkend Nederland vrij optimistisch, maar dat geldt niet voor iedereen. 11 procent van de werkenden verwacht dat het salaris in 2021 daalt tegenover 6 procent vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder ruim 1.000 werkende Nederlanders.

Inkomensverschillen

Vooral verdieners van een bovenmodaal (30%) en benedenmodaal inkomen (26%) verwachten erop vooruit te gaan. Vorig jaar gingen Nederlanders met een modaal inkomen er 2,2 procent op vooruit. Het modale inkomen ligt in Nederland op € 3.000,- bruto per maand. Twee op de vijf werkenden verwacht dat het nettoloon gelijk blijft of daalt door de coronacrisis. Over het algemeen heerst er een tevreden gevoel over het salaris. Zodra er modaal of meer verdiend wordt, geeft meer dan 80 procent aan tevreden te zijn. De beneden modale verdieners zijn een stuk minder tevreden (44%).

Verwachtingen Prinsjesdag

45 procent van werkend Nederland kijkt door de coronacrisis meer uit naar de kabinetsplannen op Prinsjesdag. Hoewel er meer interesse is in de plannen, daalt het aantal Nederlanders dat het evenement volgt. Bijna twee op de vijf volgt de Miljoenennota live. Het gaat net zoals vorig jaar om de inhoud. De meeste mensen letten op de Miljoenennota (68%), de troonrede van Willem Alexander (36%) en de nieuwe setting (26%).

Bron: Visma | Raet