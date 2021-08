‘Werkgevers verhogen salarissen volgend jaar met 2,8%’

Werkgevers in Nederland zijn van plan om hun personeel in 2022 een gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging van 2,8% te geven, nu de arbeidsmarkt herstelt na de onrust door de mondiale pandemie. Dat stelt adviesbureau Willis Towers Watson op basis van een eigen salarisonderzoek.

Stijging

De stijging is een verbetering ten opzichte van de gemiddelde stijging van 2,4% die in 2021 is toegekend en dat betekent, met een verwachte inflatie van 2,1% in 2022, een reële stijging van 0,7%. De stijging komt doordat het percentage bedrijven dat verwacht de lonen volledig te bevriezen, naar verwachting daalt van 7% in 2021 tot bijna nul (0,4%) in 2022.

Sommige sectoren zullen genereuzer zijn dan andere. De gemiddelde stijgingen in 2022 zijn naar verwachting hoger in de detailhandel (3,2%), de hightechsector (3,1%) en de automobielsector (3,1%). Werknemers in energiediensten en nutsbedrijven (2,2%), natuurlijke hulpbronnen (2,3%) en verzekeringen (2,4%) krijgen naar verwachting minder salarisverhoging.

Optimisme en herstel

Uit het onderzoek komen duidelijke tekenen van optimisme en herstel onder werkgevers naar voren, stelt Willis Towers Watson. Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse bedrijven zegt dat hun bedrijfsvooruitzichten ‘beter’ of ‘veel beter’ zijn dan ze eerder hadden geanticipeerd, terwijl slechts 2,5% zei dat deze slechter zijn dan eerder verwacht.

En 28% is van plan om in de komende 12 maanden meer personeel aan te nemen, terwijl 8% verwacht het personeelsbestand in te krimpen. Meer dan de helft (55%) van de bedrijven zegt te proberen functies in de verkoop te vervullen, terwijl technische beroepen (39%) en engineering (37%) ook hotspots zijn. De minst actieve wervingsgebieden zijn HR (3%), financiën (5%) en marketing (15%).

Bron: Willis Towers Watson