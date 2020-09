Na Wirecard opnieuw groot financieel schandaal Duitsland

Een fondsbeheerder van Union Investment, een van de grootste vermogensbeheerders van Duitsland, wordt verdacht van handel met voorkennis. Duitse media melden dat de man ‘fan was van Wirecard’.

Fraude

Börsen-Zeitung meldt dat het volgens aanklagers om €9 mln aan onrechtmatig voordeel gaat. De fondsbeheerder zou maandenlang met voorkennis hebben gehandeld op particuliere effectenrekeningen buiten het bedrijf, aldus de beschuldiging. Beurshandel op basis van niet-gepubliceerde interne informatie over bedrijven die de koers van het aandeel kan beïnvloeden is verboden. Union Investment behoort tot Volksbanken Raiffeisenbanken en is met een beheerd vermogen van €359,8 mrd. een zeer grote belegger.

Privébeleggingen

De voorkenniszaak kan een nieuwe smet zijn op de Duitse financiële wereld. Deze zomer viel DAX-fonds Wirecard om nadat het bedrijf twee miljard euro had ‘zoekgemaakt’. Union Investment heeft donderdag bevestigd dat een werknemer op non-actief is gezet. Het beleggingsbedrijf heeft verklaard dat de man zich ‘in aanzienlijke mate onrechtmatig heeft verrijkt’. Volgens Der Spiegel heeft het Openbaar Ministerie een doorzoeking gedaan op het kantoor van de fondsbeheerder. De man zou kennis die hij tijdens zijn werkzaamheden had verworven, misbruikt hebben voor privébeleggingen.

Bekende fondsmanager

Spiegel Online denkt te weten dat het om een bekende Duitse fondsmanager gaat. Onder collega’s zou hij bekend staan als een fan van het inmiddels failliete betaalbedrijf Wirecard. Het is echter nog niet duidelijk of hij het aandeel ook privé heeft verhandeld. Wel is bekend dat Union Investment vorig jaar massaal geïnvesteerd heeft in Wirecard-aandelen. Dat was volgens Spiegel Online mede op aandringen van deze fondsbeheerder. In januari was Union een van de grootste Wirecard-aandeelhouders met meer dan 3% van de aandelen.

Bron: FD