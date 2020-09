Opvallende campagne moet Flynth aan 70 nieuwe medewerkers helpen

Billboards langs de snelweg, radio, sociale en lokale media: Flynth zet de hele maand september flink in om over het hele land verspreid 70 vacatures te vervullen.

Hart van agrariër

Dat Flynth ‘de grootste Nederlandse accountant en adviseur’ is, blijkt nog niet genoeg uit de naamsbekendheid. Volgens interim communicatieadviseur Joyce Goverde is dat dan ook precies de reden dat ze zich wel wat meer willen laten zien. Op de website Werf&Co zegt ze: ‘We hebben een leidende positie in het MKB en de agrosector. Hierdoor weet Flynth precies wat er lokaal speelt en wat er nodig is.’ Dat is dan ook de insteek van de campagne geworden. Om het bedrijf nog meer op de kaart te zetten zoekt Flynth op dit moment collega’s die de skills van een accountant hebben, maar bijvoorbeeld het hart van een agrariër. Of professionals die blij worden van de bouw. En dat allemaal onder de noemer: ‘Het beste advies dat we je kunnen geven.’

Radio 1 en BNR

MR.BRAND is het bureau dat de stijl en campagne heeft ontwikkeld. Die campagne werft met een slimme online targetting specifieke functies in de verschillende regio’s en sectoren. Dit doen ze bijvoorbeeld via radio, waarbij ze de afgelopen week al te horen waren op Radio 1 en op BNR. Ook op LinkedIn en in printmedia adverteren ze met verschillende lokaal relevante advertenties. En last but not least zetten ze 3 weken lang groot in met een opvallende serie snelwegadvertenties langs de grote knooppunten in Nederland.