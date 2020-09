Miljoenenclaim dreigt voor van fraude verdachte financieel directeur

Een voormalig RA en PwC-partner speelt een grote rol in een miljoenenfraude bij het failliete Oirschotse ingenieurs- en adviesbureau CT-Plus. Hij was daar financieel directeur en runde ook een eigen accountantskantoor onder de veelzeggende naam Capo di Capi. Een kredietverstrekker wil van hem nu een miljoen terug hebben.

Het bedrijf wordt ervan verdacht de administratie te hebben vervalst om een grote kredietverstrekker te misleiden. In 2017 maakte het Luxemburgse Schroders nog een miljoen euro over, een jaar later was CT-Plus failliet. Schroders heeft nooit een betaling ontvangen en wijst naar 58-jarige financieel directeur van CT-Plus. Die was voorheen PwC-partner en startte daarna een eigen accountantskantoor onder de maffia-associaties oproepende naam Capo di Capi. Volgens de Luxemburgse geldschieter kwam de financiële ‘capo’ met valse kwartaalcijfers om de lening los te krijgen. Aan de omzetprognoses zou ook een luchtje zitten: de voorspelde omzetverviervoudiging in 2017 draaide uit op een verdubbeling. Schroders zegde de lening in het voorjaar van 2018 op. Daarna ging het installatiebedrijf failliet, een schuldenlast van € 10 miljoen achterlatend.

Claim

De financieel directeur krijgt mogelijk een claim van Schroders aan de broek: die wil het miljoen op hem gaan verhalen. Daarvoor is het op zoek naar bewijzen in de administratie van CT-Plus en een rapport van een forensisch accountant dat de curator heeft laten maken. Maar de curator wil de informatie niet zomaar afstaan: de rechter oordeelt binnenkort of dat toch moet.

Hypotheekfraude

De financieel directeur is niet de enige die wordt verdacht: de FIOD klopte eerder al aan bij de eigenaar van het bedrijf, die met een vervalst arbeidscontract, een valse werkgeversverklaring en neploonstrookjes een hypotheek van ruim 9 ton wist te bemachtigen.

Bron: Eindhovens dagblad