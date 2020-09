Wat valt belastingadviseurs en andere fiscale deskundigen op aan het Belastingplan 2021? Accountancy Vanmorgen verzamelde enkele reacties.

Box 3

‘Het meest opvallende vond ik de tariefsverhoging in box 3’, reageert directeur en eigenaar van O4 & Partner Private Office Jeroen Knol. ‘Dat is weliswaar niet helemaal onverwacht, maar was nog niet aangekondigd. Het zet de deur open naar verdere tariefsverhogingen in box 3. We hebben nu natuurlijk een tarief in box 1 van 37 % en het is toch wel een beetje de angst dat het daar straks ook in box 3 naartoe gaat.’

Geen maatregelen tegen boxhoppen

‘Wat me ook opvalt is dat er helemaal geen verdere maatregelen worden genomen tegen het boxhoppen van box 3 naar box 2. Het jojoën tussen box 3 en 2 blijft nog steeds mogelijk. Ik had het niet zozeer verwacht, maar ik had me kunnen voorstellen dat die termijn naar 18 maanden werd verlengd. Er wordt expliciet gezegd dat er gedragseffect wordt verwacht bij vermogenden die vermogen van box 3 naar box 2 overhevelen, zonder dat er verdere maatregelen tegen worden genomen.’

Verlaging van het lage Vpb-tarief

‘En verder is het natuurlijk in het oog springend dat de verlaging van het lage Vpb-tarief nog doorgaat. Dat was weliswaar verwacht, maar het maakt wel box 2 nog steeds aantrekkelijk in vergelijking met box 1 en 3. Ik had me ook kunnen voorstellen dat er was gezegd: we houden het toch op het huidige niveau. Maar daar zal de ondernemerslobby wel heel sterk in zijn geweest.’

Ondernemers en vastgoedbeleggers de klos?

‘Gij zult niet ondernemen en niet in vastgoed beleggen…’ Dat is het motto dat directeur Chris Dijkstra van The Watermill Tax & Advisory ontwaart in de gisteren aangekondigde belastingplannen. ‘Het lijkt wel of het kabinet met afgunst kijkt naar hen die Nederland nog een beetje in de lucht houden. Immers voor ondernemers gaat de zelfstandigenaftrek omlaag en de daling van het algemene vennootschapsbelastingtarief niet door. Natuurlijk wordt de verhoging van het tarief in box 2 niet teruggedraaid. Het effectieve tarief voor de BV gaat daardoor in 2021 naar 45,18%. Ooit was dat 43,75%.’

Vastgoedbeleggers

‘Vastgoedbeleggers worden geconfronteerd met een verhoging van het overdrachtsbelastingtarief naar 8%, dit geldt ook voor woningen. En waren zijn niet juist degenen die zorgden voor een aanvulling van de woningvoorraad door investering in nieuwbouw? En dan worden ze mogelijk ook nog geconfronteerd met de verhoging van de box 3-heffing van 30 naar 31% en maatregelen rondom de BV?

Wat wil dit kabinet dan? Gij zult werknemer zijn en van de NOW-regeling gebruik maken en nooit meer kunnen verhuizen? Ik zou zeggen: laten we zorgen dat Nederland ook interessant blijft voor ondernemers en vermogenden en partijen die in vastgoed willen investeren.’

BTW en overdrachtsbelasting

BTW-experts komen er dit jaar bekaaid af. Specialist Marja van den Oetelaar van Het BTW Advies Kantoor constateert dat er op het terrein van de omzetbelasting helemaal niets verandert. ‘Niet helemaal onverwacht, wel jammer voor een belasting die op 1 belasting na (IB, LB) het meest oplevert voor NL.’

Gelukkig is haar bedrijf ook gespecialiseerd in de overdrachtsbelasting en daar verandert wel degelijk iets. Het fiscale advieskantoor heeft de gevolgen voor de praktijk op een rij gezet: