Topman betuigt spijt over rol EY in Wirecard-affaire

Topman Carmine Di Sibio van EY is in een brief aan klanten voor het eerst uitgebreid ingegaan op de rol van het accountantskantoor in de zaak Wirecard. Di Sibio biedt zijn excuses aan voor het feit dat de fraude bij de Duitse betalingsverwerker ‘niet sneller is ontdekt’ en wil de lat bij fraude-opsporing ‘aanmerkelijk hoger leggen’, meldt NRC.

‘Zeer complex crimineel netwerk’

‘Velen vinden dat de fraude bij Wirecard veel eerder ontdekt had moeten worden en wij begrijpen dat. Hoewel we er uiteindelijk in zijn geslaagd om deze misstanden aan het licht te brengen, spijt het ons dat dit niet sneller is gebeurd’, schrijft de EY-topman in de brief. Wirecard tuigde volgens Di Sibio een ‘zeer complex crimineel netwerk op dat bedacht was om iedereen te misleiden – investeerders, banken, toezichthouders, juristen die de zaak onderzochten en forensische accountants en ook onszelf. Het publieke belang vraagt erom dat er veel meer wordt gedaan om fraude al in de vroegste fase te detecteren.’

Maatregelen

Om dat te bereiken wil EY verschillende maatregelen doorvoeren, zoals de verdere inzet van technologie voor de opsporing van misstanden. Het accountantskantoor wil door een bedrijf verstrekte data elektronisch gaan vergelijken met de data die door de bank zijn verstrekt. Ook wil EY meer gegevens van derden gaan gebruiken bij controles en moet er meer aandacht komen voor de integriteit van het bestuur van een onderneming.

Wirecard-affaire

Fintechbedrijf Wirecard moest dit jaar de publicatie van de jaarcijfers keer op keer uitstellen. Tegen de zomer bleek een bedrag van € 1,9 miljard verdwenen. Topman Markus Braun stapte op en werd later gearresteerd; eind juni ging Wirecard failliet. Volgens de Financial Times is het bedrijf vlak daarvoor leeggetrokken. De rol van EY als controlerend accountant staat sindsdien ook ter discussie.

Bron: NRC