Werknemers blijven ook tijdens coronacrisis massaal overwerken

Het aantal uren dat medewerkers gemiddeld overwerken is tijdens de coronacrisis opnieuw gestegen. Gemiddeld wordt sinds de corona-uitbraak per week één uur extra onbetaald overgewerkt. Daarmee loopt het gemiddelde aantal overwerkuren, dat voor de pandemie eind 2019 al hoog lag, steeds verder op. Dat blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP.

Geen verbetering zichtbaar

Het gemiddeld aantal uur onbetaald overwerk nog voor de coronacrisis laat zien dat dit sinds vorig jaar niet is verbeterd. Voor Nederland geldt dat waar in 2018 nog één op de vijf medewerkers gemiddeld zes tot tien uur per week overwerkte, dit eind 2019 bijna één op de vier was. Het percentage Nederlandse medewerkers dat gemiddeld tien uur of meer overwerkt (10%), bleef gelijk aan het jaar daarvoor. Ook opvallend: 5% van de Nederlandse respondenten gaf aan gemiddeld maar liefst 26 uur of meer onbetaald over te werken.

Thuiswerken

Volgens Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland, lijkt het massale thuiswerken de drempel voor overwerken te verlagen: “Het is natuurlijk eenvoudiger om thuis net iets vaker de laptop te openen of de tijd die je anders kwijt bent aan het reizen naar kantoor nog even door te werken. Ongemerkt kan dit al snel oplopen. Wat ook kan meespelen, is dat medewerkers in deze lastige tijden misschien net een stapje extra zetten om hun organisatie niet (verder) in de problemen te laten komen.”

Risico’s

Op de lange termijn kan zo een zorgelijke situatie ontstaan, volgens Brand: “Het is niet voor het eerst dat we zien dat medewerkers de nodige uren extra maken. Ik verwacht niet dat de coronacrisis hier verbetering in zal brengen, integendeel. Door de economische onzekerheid zullen medewerkers nog meer druk voelen om meer te gaan werken, wat leidt tot verhoogde risico’s op overspannen personeel en verminderde arbeidsproductiviteit. Werkgevers doen er daarom verstandig aan om de belastbaarheid van hun medewerkers goed in de gaten te houden, juist ook nu er veel thuis wordt gewerkt.”

Bron: ADP