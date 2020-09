DNB grijpt opnieuw in bij zieltogend Conservatrix

Toezichthouder DNB heeft voor de tweede keer ingegrepen bij levensverzekeraar Conservatrix. Er is een curator benoemd bij de noodlijdende maatschappij, die drie jaar geleden voor € 1 werd verkocht aan de Amerikaanse investeerder Eli Global.

Het gaat om de benoeming van een zogeheten Wft-curator. Die mag door DNB worden ingeschakeld als een verzekeraar niet aan de solvabiliteitseisen voldoet. ‘De benoeming van een Wft-curator heeft geen gevolgen voor de polishouders of de dienstverlening van Conservatrix’, laat de verzekeraar weten.

Eerdere verkoop

Het bedrijf uit Baarn verkeerde halverwege het afgelopen decennium al eens in zwaar weer door stokkende verkoopcijfers en oplopende langetermijnverplichtingen. Toen kwam de solvabiliteit in de min terecht; op aandringen van DNB verkochten de aandeelhoudende broeders Henny hun bedrijf aan Eli Global, die een flinke storting in de kas zou doen en verplichtingen zou herverzekeren bij een eigen herverzekeraar.

Gevolgen polishouders onzeker

Maar veel beter is het sindsdien niet gegaan: in mei moest de directie van Conservatrix opnieuw melden dat de solvabiliteit onder de wettelijke bodem was gezakt. Sterker nog: die zat opnieuw onder nul, met een stand van -185%. Bovendien bleek korte tijd later dat er geen zicht was op herstel. Een zoektocht naar een kandidaat-koper voor het bedrijf bleek eveneens kansloos. ‘De directie betreurt het dat de concrete gevolgen van deze financiële situatie voor de polishouders nog niet duidelijk zijn.’ De directie kan nu geen besluiten nemen zonder toestemming van de curator. Mogelijk worden de rechten van polishouders nu gekort: dat lijkt de laatste optie om het bedrijf nog solvabel bedrijf te maken.

Leuker leven dan je van plan was

Conservatrix boekte jarenlang successen met het verkopen van levensverzekeringen tegen koopsommen. Die boden onder het motto ‘leuker leven dan je van plan was’ gegarandeerde uitkeringen voor langere tijd. Die uitkeringen waren geen probleem zo lang de koopsommmachine bleef draaien. Met de dalende verkoopcijfers kwam ook de kaspositie in het geding, mede vanwege del lage rente.