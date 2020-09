GroenLinks: vertrekheffing dividendbelasting ook voor aandeelhouders kleinere bedrijven

GroenLinks heeft een nota van wijziging ingediend van het wetsvoorstel voor de conditionele eindafrekening in de dividendbelasting bij grensoverschrijdende reorganisaties. Die eindafrekening wordt nu van toepassing op aandeelhouders van alle vertrekkende bedrijven, ongeacht hoe groot ze zijn.

De reikwijdte van de vertrekheffing is uitgebreid naar aandeelhouders in alle vertrekkende vennootschappen, ongeacht de omvang van het concern waar die toe behoort. Daarnaast is de terugwerkende kracht van de voorgestelde eindafrekening beperkt tot vrijdag 18 september 2020, 12.00 uur.

Eindafrekening niet bij elk vertrek

GroenLinks kwam in juli met een wetsvoorstel om dividendbelasting af te rekenen bij grensoverschrijdende fusies en zetelverplaatsingen van (grote) bedrijven. ‘Deze eindafrekening is alleen van toepassing op reorganisaties waarbij een hoofdkantoor vertrekt naar een land dat geen dividendbelasting heeft of een land dat de meegenomen winstreserves onbelast laat voor de dividendbelasting.’

Vennootschap niet belast

De partij heeft ook een aanvullende brief gepubliceerd met een toelichting op twee vermeende misverstanden over het wetsvoorstel. ‘Ten eerste wordt de voorgestelde eindafrekening in de dividendbelasting geheven ten laste van de aandeelhouders, net zoals dat het geval is bij de reguliere dividenduitkeringen. Het gaat dus niet om een belasting van de vennootschap. Ten tweede heeft dit wetsvoorstel geen gevolgen voor in Nederland aanwezige regionale hoofdkantoren van buitenlandse multinationals. Hier blijft de huidige inhoudingsvrijstelling van toepassing.’