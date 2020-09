Exact en hoe nu verder…met Unit4

Zeer recent had ik op LinkedIn nog een leuke discussie met Gerard Bottemanne over de ontwikkelingen in de softwaremarkt, gezien de recente overnames van Visma. Een ontwikkeling die ik niet voorzien had, was de overname van Unit4 door Exact. Goed, ik wist natuurlijk dat Unit4 in de Benelux in de verkoop stond – maar voor een hoop spelers eigenlijk net te groot was om over te nemen.

En Exact en Unit4, dat was lange tijd toch Ajax versus Feyenoord; je had rode fans en je had groene fans, maar rood en groen combineerde toch vaak ook niet heel erg lekker. Maar de wereld kan veranderen – of herhaalde de geschiedenis zich? Immers, jaren geleden nam Exact ook toenmalig rivaal Grote Beer over uit de markt.

Exact en Unit4, beide ongeveer in dezelfde periode ontstaan, kenden veel vergelijkbare momenten in hun geschiedenis. Gingen ongeveer in dezelfde periode naar de beurs en beide gingen ook enkele jaren geleden over naar private equity-fondsen. Unit4 voornamelijk voor het online pakket wat ze hadden in de VS en wat mooi aansloot op Salesforce, Exact vanwege het sterk groeiende Exact Online.

Zoekende

Beide partijen leken de laatste twee jaar een beetje zoekende. Exact had zijn internationale strategie vaarwel gezegd, ging zich weer op de thuismarkt richten en sprak duidelijk de wens uit om zich te verbreden. Ook waren er signalen dat men zowel keek naar het ontwikkelen van jaarrekeningsoftware als naar fiscale software. Unit4 stond, zoals eerder gezegd, in de verkoop en was druk bezig om naast Fiscaal Gemak ook een online variant van Audition te ontwikkelen. Maar de laatste tijd ging de aandacht toch vooral naar het Noorse Visma, dat met een agressieve overnamestrategie de ene na de andere speler in Nederland leek op te kopen. Eerst vooral in de hoek van de salarisverwerking, maar meer recent ook Visionplanner en Yuki. Het leek erop dat Exact steeds naast het net viste. Maar soms is geduld hebben ook goed; ik zie de overname van Unit4 als een strategisch slimme zet.

Exact koopt met Unit4 niet alleen een trouwe klantenbase, maar ook nog eens een fiscaal en een jaarrekeningpakket, dat een zeer groot aantal accountantskantoren nog gebruikt. Als Unit4 de laatste tijd echt een online variant van Audition heeft ontwikkeld, geeft dit Exact de mogelijkheid om zich in de accountancymarkt te verbreden en tegelijkertijd een antwoord te hebben op Visma/Visionplanner. Onduidelijk is of ook de salarissoftware van Unit4 mee overgaat. Als dat zo is, slaat Exact daar ook nog eens een slag.

Strijd der Titanen

Met deze consolidatie ontstaat er een strijd der Titanen. Grote spelers, die elkaar stevig zullen gaan beconcurreren. Het zal Exact versus Visma worden, maar beide hebben ook nog wel uitdagingen voordat ze het strijdveld kunnen betreden. Visma heeft natuurlijk een waaier aan oplossingen en zal keuzes moeten maken ten aanzien van de propositie waarmee ze de markt willen betreden. Dit betekent dat er eerst een interne strijd zal moeten worden uitgevochten. Daarnaast zullen ze haast moeten maken met een fiscale propositie – als ze dat nog willen. Bij Exact is er ook haast geboden, want men zal daar snel moeten proberen om Fiscaal Gemak en Audition goed te integreren met Exact Online, zodat hier ook een duidelijke propositie ontstaat.

Aan de randen van het slagveld staan er nog wat andere leveranciers. Wolters Kluwer, met Twinfield, zal het moeilijk krijgen in dit geweld. Mede omdat ze juist verzuimd hebben om zelf met een goede jaarrekening- en fiscale propositie te komen. AFAS heeft er ineens een geduchte concurrent bij op het fiscale domein en zal vooral de meerwaarde van het eigen fiscale pakket duidelijk moeten maken. Daarnaast heeft het aan Visma ook op het gebied van salarisverwerking een steeds meer geduchte kandidaat. CaseWare ziet de wereld ook ineens veranderen en zal de strijd aan moeten gaan met zowel Exact als Visma.

De markt ligt weer open

Na een paar toch wat saaie jaren is er dan ineens weer reuring in de accountancysoftwaremarkt. 2021 wordt daarbij een beetje het jaar van de waarheid, waarbij de twee nieuwe grote spelers echt kleur moeten gaan bekennen.

Fou-Khan Tsang RA Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs. Hij schreef deze column op persoonlijke titel.