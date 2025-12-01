Voormalig Unit4-CFO vreest opstanden door opmars AI

Van Leeuwen sprak met De Telegraaf, die niet wars is van ronkende koppen. ‘AI snel bom onder Nederland’, staat er boven het verhaal. Maar de vlag dekt te lading, want de voormalig Unit4-CFO is bezorgd over de explosieve groei van AI. “Dit gaat snel honderdduizenden banen kosten. Je zult Nederland niet meer herkennen.” Banen worden in hoog tempo overbodig: “Nederland is hier niet serieus op voorbereid. Gekmakend. Den Haag slaapt.”

Diensten verdwijnen het eerst

AI programmeert veel sneller en goedkoper. Een risico: “De combinatie van goedkope algoritmes en de hoge belastingdruk op arbeid zorgt ervoor dat bedrijven mensen razendsnel vervangen door software. Nederland leunt zwaar op diensten en middelmanagement. Dat zijn precies de functies die het eerst verdwijnen.” Er komen wel wat banen voor terug, maar een kleine groep die AI beheerst, zal de winst opstrijken. “Terwijl middelbaar opgeleiden massaal hun zekerheid kwijtraken. Zonder gericht beleid krijg je een gevaarlijke tweedeling”, aldus Van Leeuwen. “Alles wat repetitief en digitaal is, kan grotendeels door AI worden gedaan: klantenservice, administratie, standaard juridisch werk, boekhouding, sales-ondersteuning en backoffice-taken.”

Tweedeling

Hij richt zijn pijlen op het fiscale klimaat, dat talent en bedrijven volgens hem zal wegjagen. Omdat aandeelhouders louter winst willen zien, besluiten bedrijven tot ontslaggolven, zegt Van Leeuwen. En omscholen wordt zwaar overschat, vindt hij. “Als de politiek niet ingrijpt, krijg je een samenleving waarin de bovenlaag zich achter muren terugtrekt. Terwijl onderaan de frustratie groeit. De economische taart wordt groter, maar het stuk dat bij de onderkant terechtkomt wordt kleiner. Dat is een recept voor sociale spanningen.”

Ongekende ongelijkheid

Wat Van Leeuwen betreft komt er een nationaal AI-transitiefonds voor omscholing en verplichte cofinanciering door bedrijven. “Geef fiscale voordelen aan bedrijven die investeren in mens én AI.” Nu betalen grote techbedrijven nauwelijks belasting en dat gaat mis, voorspelt hij. “Als een paar tech-giganten álles bezitten en miljoenen Nederlanders werkloos zijn, dan gaat het fout. Ik ben politiek rechts: ik geloof in ondernemerschap, in de vrije markt. Maar wat hier gebeurt, is geen vrije markt meer. Dit creëert een economische ongelijkheid die alles wat we kenden overstijgt.”