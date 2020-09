Megaclaim tegen Airbnb na tuinhuisjes-arrest Hoge Raad

Het recente oordeel van de Hoge Raad dat de huurinkomsten van mensen die hun tuinhuis of een ander deel van de eigen woning via bijvoorbeeld Airbnb verhuren toch in box 1 belast moeten worden brengt nogal wat teweeg. Servicekostenterug.nl heeft bij Airbnb een schadeclaim van 300 miljoen euro ingediend vanwege servicekosten die ten onrechte in rekening zijn gebracht, meldt het claimbedrijf aan de NOS. De claim is namens tienduizenden huurders ingediend.

Dubbele servicekosten

Airbnb rekende voor een overnachting twee keer servicekosten: aan de huurder én aan de verhuurder. Op 9 maart oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat het dubbel rekenen van servicekosten in strijd is met de Nederlandse wet. Die uitspraak is aanleiding geweest voor de collectieve claim.

Twee argumenten

Advocaat Adriaan de Gier van het claimbedrijf acht de kans groot, met het recente arrest van de Hoge Raad in de hand, dat het verhuurdersplatform moet betalen. Het verweer van Airbnb is volgens hem gebaseerd op twee argumenten: “Ten eerste zegt Airbnb dat ze een reisorganisaties zijn – sinds kort noemen ze hun klanten dan ook reizigers. Maar ze zijn feitelijk gewoon een bemiddelaar bij verhuur, want ze hebben verder niks met de reis van de klant te maken. Ten tweede zeggen ze dat het om een vakantieverblijf gaat, waardoor ze wel aan twee kanten servicekosten mogen rekenen. De uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag laat wat anders zien.”

Bron: NOS