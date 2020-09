Tweede Kamer wil langer uitstel terugbetaling belasting

De Tweede Kamer wil langer uitstel van belastingbetaling voor ondernemers. Tijdens het debat over het derde steunpakket dienden VVD en D66 donderdag een motie in die de terugbetalingstermijn verruimt van 24 naar 36 maanden. Ook willen deze partijen de termijn pas in laten gaan op 1 juli 2021, in plaats van 1 januari 2021. De motie kwam van Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenberg (D66).

Bedrijven hebben met eerdere steunpakketten uitstel gekregen van de verplichting om belasting te betalen, maar moeten die schuld vanaf 1 januari gaan aflossen. Dat is voor veel bedrijven onmogelijk, denken onder anderen Aartsen (VVD) en Van Haga. Voor veel bedrijven ‘wordt dat echt de nekslag’, voorspelt VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. In de motie van VVD en D66, waarover nog gestemd moet worden, wordt daarom voorgesteld om ‘waar mogelijk en noodzakelijk de maximale terugbetalingsregeling te verlengen tot 36 maanden, en waar mogelijk maatwerk te bieden’ en verzoekt de regering ondernemers standaard de mogelijkheid te bieden om uiterlijk 1 juli 2020 te starten met terugbetalen.

Steun andere partijen

De andere regeringspartijen CDA en ChristenUnie vragen ook om uitstel, net als de grootste oppositiepartij PVV. SGP-Kamerlid Chris Stoffer geeft aan het voorstel van de VVD en D66 te steunen. Daarmee is een ruime meerderheid voor uitstel. Minister Hoekstra zegt ook met een positieve grondhouding te kijken naar een langere aflossingstermijn, maar wil voorkomen dat de fiscus bij een eventueel faillissement achter het net vist.

‘Niet op te brengen’

MKB-Nederland rekende de Kamerleden voor dat een terugbetalingstermijn van krap twee jaar voor ondernemers betekent dat ze elke maand 37 procent extra belasting moeten afdragen en dat is volgens de ondernemersorganisatie voor herstellende ondernemers niet op te brengen. ‘Een half jaar extra uitstel helpt omdat veel lasten straks omhoog gaan. Het uitstel energiebelasting loopt af in oktober en ondernemers moeten reguliere verplichtingen ook weer oppakken. Maatwerk blijft wel nodig voor cultuur, horeca, kermis en evenementenbranche.’

‘Meer lucht’

‘Dit is niet alleen goed nieuws voor alle ondernemers die uitstel van belasting hebben aangevraagd, maar ook voor de belastingdienst zelf,’ zegt MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in reactie op de Kamermeerderheid voor uitstel. ‘Ondernemers krijgen door deze verruiming meer lucht om er weer bovenop te komen. Hierdoor vallen minder bedrijven om en krijgt de fiscus uiteindelijk meer van de uitgestelde belastingen binnen.’ De mkb-voorman verwacht ook dat er veel minder maatwerk nodig is met een ruimere terugbetalingstermijn. ‘Hiermee wordt de belastingdienst dus enorm ontlast.’