TV-serie ‘Cannabis’: boekhoudfraude in een schimmige gedoogwereld

Het Openbaar Ministerie verdenkt de gebroeders Van Laarhoven, groot geworden in softdrugs, van geknoei met de boekhouding. Met de zesdelige tv-documentaire Cannabis die vanaf woensdag te zien is en waarin de Van Laarhovens prominent figureren, is justitie niet gelukkig.

Gearresteerd in Thailand

Johan van Laarhoven had jarenlang een coffeeshop in Tilburg. In 2014 werd hij gearresteerd in Thailand waar Van Laarhoven vijf jaar in de cel zat. Bij zijn terugkeer op Schiphol, in januari 2020, werd hij meteen in de cel gezet. Inmiddels is hij voorwaardelijk vrij. Met enkelband. Justitie verdenkt hem van grootschalig geknoei met de boekhouding in de periode 2002-2014. De omzet zou veel hoger zijn dan opgegeven. Het gaat om meer dan tien miljoen euro, heeft het OM gezegd. Een deel van de verdachten zou een schikking hebben getroffen.

Gedoogsector

Over Van Laarhoven (en andere cannabisondernemers) gaat de documentaireserie Cannabis die vanaf woensdag zes weken lang op NPO2 te zien is. In de zesdelige serie wordt de opkomst en ondergang van cannabiskoning Van Laarhoven verteld tegen de achtergrond van vijftig jaar Nederlands gedoogbeleid. Een schimmige wereld waar legale, semilegale en illegale wegen elkaar kruisen en dan weer in elkaar overgaan. Een grote bedrijfstak die deels bovengronds en deel ondergronds opereert. Een schemerwereld met echte ondernemers, die net als in andere bedrijfstakken wel eens een loopje nemen met de boekhouding.

Genuanceerd beeld?

Het Openbaar Ministerie besloot in 2018 mee te werken met de documentairemakers. De bedoeling van de serie was, zo stelden zij het volgens het OM voor, om de balans op te maken van 50 jaar softdrugsbeleid. ‘Alle betrokken partijen (politiek, OM, politie, lokaal bestuur, coffeeshophouders, kwekers en wetenschappers) zouden ruimschoots aan bod komen’, zo mailde een van de onderzoeksjournalisten, stelt het OM in een persverklaring.

Persverklaring

Die verklaring is uitgegeven omdat het OM niet gelukkig is met de manier waarop zij in de serie in beeld is gebracht. Het Openbaar Ministerie neemt afstand van de tendentieuze en suggestieve toon van met name de voice-over teksten. Ook de wijze waarop een aantal officieren van justitie wordt neergezet in de serie, vindt het OM kwalijk en onbehoorlijk.