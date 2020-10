Seres gaat verder als Countus 

Per 1 oktober gaat zorgspecialist Seres verder onder de naam Countus, melden beide bedrijven. Seres maakte al onderdeel uit van de Countus Groep, maar de specialist in de zorg gaat nu volledig verder onder de vlag van Countus.

Met specialisten en adviseurs op het gebied van fiscaal en juridisch advies, arbeidsrecht, personeelsadvies, subsidies en financieringen brengt Countus zorgprofessionals verder. ‘Omdat we al jaren samenwerkten met Seres en gebruikmaakten van elkaars expertise, is dit een logische keuze. Zo kunnen we professionals in de zorg nog beter van dienst zijn’, vertelt Dijan Bruins, regiodirecteur bij Countus.

Expertise in de zorg

‘Seres maakte al sinds 2014 onderdeel uit van de Countus Groep. Er was al sprake van een hechte samenwerking. Voor klanten van Seres verandert er dan ook niets’, legt Bruins uit. ‘Huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, dierenartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals kunnen nog steeds rekenen op het persoonlijke contact. Oftewel: een andere naam, maar nog steeds dichtbij, persoonlijk én met expertise in de zorg.’ Ook voor de bij Seres aanwezige MKB klanten verandert er niets.

Countus heeft nu 24 vestigingen verspreid door het land. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle.