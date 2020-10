NOB bepleit lager box 2-tarief en voorziet hogere schulden voor starters woningmarkt

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft in navolging van de vakbroeders van het Register Belastingadviseurs (RB) gereageerd op het Belastingplan 2021. De NOB is net zo weinig enthousiast als het RB en wil onder meer dat de verhoging van het box 2-tarief wordt teruggedraaid.

De orde geeft het kabinet een pluim voor het ondersteunen van ondernemers. ‘Tegen die achtergrond is het dan vreemd dat uit de wetsvoorstellen die met Prinsjesdag zijn ingediend, en ook uit eerdere wetswijzigingen een aantal voor ondernemers juist belastingverhogende maatregelen voortvloeien. Dat werkt contraproductief.’ Zo is de NOB niet tevreden met de versobering van de zelfstandigenaftrek: de timing ervan is ongelukkig. ‘Juist in dit jaar (met werking vanaf volgend jaar), waarin zeer veel (ook kleine) ondernemers zijn getroffen door de coronacrisis wordt voorgesteld om de zelfstandigenaftek te versoberen. De Orde beveelt daarom aan deze versobering voor nu achterwege te laten en dit mee te nemen in een meeromvattende wijziging ter uitvoering van het rapport van de Commissie Borstlap. Met dit voorstel wordt nu één onderdeel uit dit rapport gehaald, terwijl de problematiek van de ondernemer versus werknemer en schijnzelfstandigheid dringend een meeromvattende oplossing behoeft.’

Geven met de ene hand, nemen met de andere

Wel positief vindt de NOB dat de verlaging van het vennootschapstarief in de eerste schijf naar 15% en de verhoging van de winstdrempel naar € 395.000 volgend jaar gewoon doorgaan. ‘Dat geeft met name het MKB een belangrijke lastenverlichting om deze moeilijke tijden te doorstaan.’ De verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief in box 2 doet de lastenverlichting wel deels teniet. ‘De overheid geeft dus met de ene hand maar neemt dit met de andere hand deels weer terug. Om het Nederlandse MKB in deze moeilijke tijden te ontzien, beveelt de Orde daarom aan om de verhoging van het box 2-tarief in 2020 en in 2021 weer ongedaan te maken en terug te keren naar het oude tarief van 25%.’ Een reden daarvoor is ook dat het algemene vennootschapsbelastingtarief op 25% blijft gehandhaafd.

Rijke betaalt doekje voor het bloeden

De NOB mist een langetermijnoplossing voor box 3, waarbij wordt geheven over het werkelijke rendement. ‘De Kamer discussieert nu al meer dan vijf jaar over dit onderwerp en nog steeds zijn geen stappen gerealiseerd, terwijl zulks in andere landen wel mogelijk blijkt te zijn. De thans voorgestelde verhoging van het heffingvrije vermogen is een doekje voor het bloeden en legt de rekening (gedeeltelijk) neer bij de meer vermogende spaarder.’ Dat vinden de belastingadviseurs onbegrijpelijk, ‘mede omdat de wetgever jarenlang te veel heeft geheven’. De NOB vindt het omslagpunt van kleine naar grote spaarder met € 137.000 te laag. ‘Evenmin is er naar de mening van de Orde een rechtvaardiging om het box 3-tarief te verhogen met één procentpunt en de indexaties van de schijftarieven gedurende de afgelopen vier jaren ongedaan te maken. De overheid hoort deze lastenverlichting voor de ‘kleine’ spaarder zelf te dragen.’ Het voorstel van de NOB is om het heffingsvrij vermogen op het huidige niveau te handhaven en een extra schijf te introduceren (die loopt van € 31.340 tot € 50.000) met een forfaitair rendement van 0,01%.

Starters meer in de schulden

De afschaffing van de overdrachtsbelasting voor jongeren en de verhoging ervan voor beleggers gaat contraproductief uitpakken, vreest de NOB. De vrijstelling zal, gezien de krappe woningmarkt, in de verkoopprijs worden verdisconteerd, denkt de orde. ‘Aangezien de kosten koper, waaronder de overdrachtsbelasting, veelal niet kan worden meegefinancierd maar de verkoopprijs veelal wel volledig kan worden gefinancierd, zal hiervan zelfs het effect zijn dat de schulden van starters zullen toenemen met wat thans is het bedrag van de overdrachtsbelasting.’

Discriminatie

De NOB is geen voorstander van een eenmalige huurverlaging voor huurders met lage inkomens: ‘Omdat dit wetsvoorstel identieke huurders verschillend behandelt afhankelijk van de status van hun verhuurder: wel/niet woningcorporatie, is hier volgens de Orde sprake van ongeoorloofde discriminatie. De beoogde compensatie voor verhuurders werkt daarbij te grof. Bovendien roept dit wetsvoorstel in de uitvoering de nodige risico’s en problemen op.’

Lees de volledige reactie van de NOB op het Belastingplan 2021