Na sjoemeldiesels nu ook sjoemelkoeien

Honderd melkveehouders hebben met de boekhouding geknoeid om meer subsidie op te strijken. Zij hadden meer koeien dan uit de administratie bleek.

Boetes tot 24.000 euro

Door het gesjoemel met de registratie kregen de veehouders overheidssubsidie voor vermindering van het vee. Ook konden ze op die manier besparen op de mestafzet.

De boetes die zijn opgelegd variëren van 700 euro tot bijna 24.000 euro. Bij ongeveer de helft van de bedrijven is volgens het Openbaar Ministerie (OM) willens en wetens gefraudeerd door de melksector. Ongeveer twintig boeren moeten zich wellicht voor de rechter verantwoorden. Dit omdat de veehouder niet akkoord is gegaan met de boete of omdat er nog andere dossiers spelen.

Sjoemelkalfjes

De strafrechtelijke onderzoeken zijn uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daaruit blijkt dat de veehouders de Regeling Identificatie en Registratie Dieren (Regeling I&R) op diverse manieren overtraden. Hoofdzakelijk gebeurde dat door een geboren kalf te registreren onder een reeds bestaande melkkoe, of een doodgeboren kalf niet te registreren. Hierdoor zouden er op papier minder fosfaten zijn uitgestoten dan in werkelijkheid gebeurde. Uit de onderzoeken door de NVWA) komt naar voren dat zo’n 125 veehouders, van grote tot kleine boerenbedrijven, in totaal circa drieduizend runderen te veel hielden. Gemiddeld waren er ongeveer 24 koeien te veel per bedrijf. Zestig bedrijven hadden tussen de drie en twintig runderen te veel, bij de overige bedrijven ging het om tientallen dieren te veel.

Eind 2017

Het onderzoek begon eind 2017 na signalen dat de registraties van aantallen koeien en meerlingen van veehouders niet klopten. In totaal blokkeerde toezichthouder NVWA meer dan tweeduizend bedrijven. De veehouders moesten opheldering geven. Bedrijven die dat onvoldoende deden, werden door de toezichthouder bezocht. Daaruit kwamen ‘spookkoeien’ naar voren. De registraties zijn van belang voor de voedselveiligheid en voor het voorkomen van ongecontroleerde verspreiding van dierziektes. Het moet volgens de regels op elk moment duidelijk zijn waar vee vandaan komt en waar het naartoe is gegaan. Door dieren niet goed te registreren wordt dit moeilijker.

Slordig

Het OM zag verschillende soorten overtreders. Soms gebeurde de fraude niet opzettelijk, maar was er sprake van slordigheid en mankeerde er van alles aan het bedrijf. Ook waren er bedrijven die niet alleen meerlingen of verkeerde vaarzen hadden (een jonge koe die voor de eerste keer gekalfd heeft), maar ook gestorven dieren die nog op het bedrijf stonden geregistreerd. Veel veehouders klaagden dat de regels te moeilijk zijn en telkens veranderen. Bij ongeveer de helft van de bedrijven is volgens het OM willens en wetens gefraudeerd. Enkele van die veehouders hebben de fraude ook toegegeven.