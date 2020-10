PERSONALIA | Wilbert Nieuwenhuizen voorzitter Raad van Beroep Register Belastingadviseurs

Met ingang van 1 januari 2021 wordt mr. drs. Wilbert Nieuwenhuizen voorzitter van de Raad van Beroep van het Register Belastingadviseurs (RB). Hij is voor vier jaar benoemd.

Al langer verbonden

Wilbert Nieuwenhuizen (58) is werkzaam als btw-specialist, universitair docent, raadsheer-plv. en fiscaal auteur en redacteur. Naast de benoemde functies geeft hij regelmatig cursussen, lezingen en seminars op het gebied van omzetbelasting. Hiervoor is hij al enige jaren verbonden aan het RB. ‘Ik ben gemotiveerd om het goed functioneren van de Register Belastingadviseur te waarborgen en mijn bijdrage te leveren aan het belastingadvies’, laat hij weten.

Over RB

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.