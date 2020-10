IFRS-consultatie over duurzaamheidsstandaarden krijgt bijval

De IFRS Foundation, hoeder van de internationale IFRS-verslaggevingsstandaarden, zint op standaarden op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Het wil wel eerst van de markt weten hoeveel behoefte daaraan is. KPMG en beleggersvereniging Eumedion zijn blij met het initiatief.

Tot eind dit jaar consulteert IFRS een document waarin wordt ingegaan op ‘groene’ verslaggevingsregels. ‘Vanwege de toegenomen aandacht voor klimaat en sociale kwesties, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheoidsverslaggeving en toenemende vraag naar standaarden zoeken wij nu input van belanghebbenden over de behoefte aan wereldwijde standaarden en steun voor de rol die wij kunnen spelen in de ontwikkeling ervan.’ In het consultatiedocument schetst IFRS de manieren waarop het die rol kan vervullen. Een van de opties is het inrichten van een nieuw duurzaamheidsorgaan dat naast de International Accounting Standards Board opereert en zich allereerst op klimaatgerelateerde zaken moet richten.

Wildgroei aan richtlijnen

De consultatie is niet aan dovemansoren gericht. Eerder pleitte Eumedion bijvoorbeeld al voor standaarden op het gebied van niet-financiële verslaglegging en KPMG liet afgelopen zomer weten dat ondernemingen hun duurzaamheidscijfers nogal eens oppoetsen. Er is een wildgroei aan richtlijnen om onderwerpen als CO2-uitstoot en mensenrechten in cijfers te vangen. ‘We zien een steeds sterkere roep vanuit investeerders en ondernemingen om meer standaardisatie om consistentie en vergelijkbaarheid van de rapportages te verbeteren en op een mondiaal niveau te adresseren. Ook vanuit DNB moedigen we dit aan’, zegt DNB-directielid Else Bos, tevens betrokken bij de IFRS Foundation, in het FD. Directeur Rients Abma van Eumedion zegt dat ‘de IFRS Foundation de Rubicon is overgestoken’. KPMG-partner Mark Vaessen denkt dat de coronapandemie een rol heeft gespeeld in de stap van IFRS: ‘De covid-uitbraak zet terecht de langetermijnrisico’s voor ondernemingen in grotere belangstelling, daar horen ook de andere ESG-thema’s bij.’

Download hier het consultatiedocument van de IFRS Foundation