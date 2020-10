Ondernemers vrezen dat aanvulling steunpakket onvoldoende is

De dinsdag door het kabinet aangekondigde aanpassingen van het derde steunpakket zijn een stap in de goede richting, maar het is maar de vraag of het voldoende zal blijken. Dat zeggen ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de nieuwe maatregelen van het kabinet, waarover ze de afgelopen weken hebben onderhandeld.

‘De zojuist aangekondigde aanpassingen in het derde steunpakket zijn een stap in de goede richting om bedrijven in zwaar getroffen sectoren met meer maatwerk door de crisis te loodsen. Komende tijd moeten we echter nauwgezet bekijken of dit voldoende is voor deze sectoren, want dat is de vraag. Dit hebben we ook met het kabinet afgesproken’, melden de ondernemersorganisaties in een gezamenlijke reactie.

TVL voorlopig los van SBI-codes

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: ‘Met de nieuwe ingrijpende corona-maatregelen was duidelijk dat er gekeken moest worden naar extra steunmaatregelen voor ondernemers. We hebben daarover intensieve gesprekken gevoerd de afgelopen weken. Het is goed dat het kabinet nu toch heeft besloten de SBI-codes los te laten zodat, in ieder geval tot eind dit jaar, iedere ondernemer met flink omzetverlies een tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) kan krijgen. Daar hebben wij ons steeds hard voor gemaakt. Dit is broodnodig omdat nog steeds ondernemers, bijvoorbeeld in het transport, buiten de boot vielen. We blijven de komende weken met het kabinet in gesprek om te kijken of de steunmaatregelen verder aangepast moeten worden als de corona-maatregelen aanhouden en de coronacrisis zich verder verdiept. Ook de aanstaande versobering van het steunpakket per 1 januari zullen we waarschijnlijk opnieuw moeten wegen.’

Time-out-regeling om bedrijf tijdelijk stil te leggen

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof: ‘Met deze aanpassingen komt er ruimte voor meer maatwerk per sector. Bovenop het bestaande steunpakket komt in totaal voor 50 miljoen extra compensatie voor de evenementensector en ondernemers in de culturele sector. De vraag is echter of dit voldoende is. De verhoging van de TVL voor de horeca is teleurstellend. Het is goed dat voor het time-out arrangement nu een eerste aanzet is gedaan, maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben de afgelopen maanden steeds bepleit dat ondernemers die de komende periode tijd nog niet of nauwelijks perspectief zien, de mogelijkheid moeten hebben om hun bedrijf tijdelijk stil te leggen of te stoppen, zonder dat iemand het kleedje onder hen vandaan trekt. Daar biedt de regeling nu nog te weinig zekerheid voor.’