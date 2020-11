Amsterdam had bijklussende ambtenaar niet mogen ontslaan om Tozo-aanvragen

De gemeente Amsterdam blijkt een ambtenaar op staande voet te hebben ontslagen omdat hij onjuist ingevulde aanvragen voor Tozo-uitkeringen had gedaan vanwege het wegvallen van zijn weekendwerk als taxichauffeur. De rechtbank Amsterdam fluit de gemeente echter terug.

Naar het oordeel van de kantonrechter is van een integriteitsconflict helemaal geen sprake. Ook heeft de ambtenaar niet in strijd met zijn ambtseed of met de voor hem geldende gedragscode gehandeld. Daarbij wordt overwogen dat weliswaar vast is komen te staan dat de ambtenaar een aantal vragen ten behoeve van de Tozo-uitkeringen onjuist beantwoordde, maar niet dat hij dit bewust of opzettelijk heeft gedaan.

Chinese walls

Dat de gemeente Amsterdam in de zaak niet alleen werkgever is maar ook uitkeringsinstantie mag van de rechter bovendien niet ten nadele van de ontslagen ambtenaar worden meegewogen. Van de figuurlijke “Chinese Walls” die er tussen de gemeentelijke afdelingen zouden behoren te zijn, was geen sprake. Bij deze muren gaat het om door de wetgever of door organisaties zelf opgelegde, preventieve of door de praktijk gegroeide scheiding tussen afdelingen met (mogelijk) tegengestelde belangen. De gemeente Amsterdam als uitkeringsinstantie seinde de gemeente Amsterdam als werkgever in dat was gebleken dat de ambtenaar werkzaam was voor de gemeente Amsterdam en dat er mogelijk sprake was van een integriteitsconflict.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2020:5156

Taxichauffeur

De gemeentelijke ambtenaar kluste – met toestemming van zijn werkgever – in de weekenden op ZZP-basis bij als taxichauffeur. Vanwege het wegvallen van dat inkomen deed hij aanvragen bij zijn werkgever voor Tozo 1 en 2. De man kreeg drie keer (op 8 april, 9 mei en 5 juni 2020) een voorschot van € 1.503,31, in totaal € 4.509,93. Op 18 juni 2020 wees de gemeente Amsterdam (als uitkeringsinstantie) de aanvraag van de man af, omdat hij niet tot de doelgroep van de Tozo-regeling zou behoren. Op die grond vordert de gemeente de betaalde voorschotten terug. Op 18 juni 2020 wijst de gemeente Amsterdam (als uitkeringsinstantie) de gemeente Amsterdam (als werkgever van de man er op dat is gebleken dat hij werkzaam is bij de gemeente, dat hij een Tozo-uitkering heeft aangevraagd, dat de partner van de man via een uitzendbureau bij de gemeente werkzaam is en dat er mogelijk sprake is van een integriteitsconflict.

Vragenlijst Tozo

Een dag later wordt de ambtenaar gehoord door twee onderzoekers van het bureau Integriteit van de gemeente over de Tozo-aanvragen. Nog diezelfde dag wordt de man op staande voet ontslagen door de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Amsterdam. Daarbij wordt aangevoerd dat de man de aanvraagformulieren van Tozo 1 en 2 in strijd met de waarheid zou hebben ingevuld. Het betreft de vragen (Tozo 1) “Wat was de situatie voor de start van uw bedrijf” en “hebt u nog andere inkomsten buiten het bedrijf?” en “hebben u of uw partner bezittingen?” en (Tozo 2) “verwacht u loon en/of uitkering voor de maand(en) die u aanvraagt?” en “Verwacht u overige inkomsten voor de maand(en) die u aanvraagt?” en verwacht uw partner loon en/of uitkering voor de maand(en) die u aanvraagt?” en “Verwacht uw partner overige inkomsten voor de maand(en) die u aanvraagt?”. De ambtenaar had de eerste vraag beantwoord met ”ik zou werkloos worden” en alle overige vragen met “Nee”.

Kantonrechter

De ontslagen ambtenaar liet het er niet bij zitten en spande een zaak aan tegen de gemeente, die hij nu glansrijk wint:

“Naar het oordeel van de kantonrechter is de opzegging van de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig. Daarbij wordt overwogen dat weliswaar vast is komen te staan dat [verzoeker] een aantal vragen ten behoeve van de TOZO-uitkeringen onjuist heeft beantwoord, maar niet dat hij dit bewust of opzettelijk heeft gedaan. De kantonrechter gelooft [verzoeker] in zijn stelling dat hij nooit de intentie heeft gehad om een uitkering te verkrijgen, waar hij geen recht op had.