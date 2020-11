Ruim 2.200 uur loondienst maakt voldoen aan urencriterium onwaarschijnlijk

De Belastingdienst heeft een zelfstandige terecht de zelfstandigen- en startersaftrek ontzegd, oordeelt de rechter. Hij werkte al voor vier werkgevers en kan zijn ZZP-uren niet onderbouwen.

Een man werkt sinds 2015 als ZZP’er op het gebied van ‘brandpreventie en repressieve ondersteuning’. In 2016 heeft hij daarnaast dienstbetrekkingen gehad bij het ministerie van Defensie, de Gezamenlijke Brandweer in de regio Rotterdam, Prorail en Luchthaven Lelystad. Voor die vier werkgevers heeft hij in totaal 2.239 uur gewerkt.

Correctie

Over 2016 dient de man een belastingaangifte in op basis van een verzamelinkomen van € 36.638. Hij heeft de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek toegepast. De Belastingdienst gaat niet akkoord met de zelfstandigen- en startersaftrek: de man voldoet niet aan het urencriterium en de fiscus stelt de aangifte bij tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 45.233 en een inkomen uit sparen en beleggen van € 3.200.

Excelbestand voldoet niet

De ZZP’er vindt dat de aftrek ten onrechte is geweigerd: hij stelt wel aan het urencriterium van 1.225 uur te hebben voldaan. Maar bij de rechter vangt hij bot. Die vindt het bewijs in de vorm van een Excelbestand te mager. Er zitten diverse onduidelijkheden in, onder meer op de onderdelen opleiding en scholing. Desgevraagd stelt de man niet over facturen te beschikken, omdat er sprake was van verrekening met gesloten beurzen. Daarnaast heeft hij alleen mondeling afspraken gemaakt over zijn werkzaamheden. ‘Eiser heeft met het enkel overleggen van het Excelbestand niet aannemelijk gemaakt dat hij aan het urencriterium heeft voldaan. Daarbij weegt de rechtbank mee dat het overgrote deel van de beschikbare tijd van eiser werd ingenomen door zijn dienstbetrekkingen.’ Inclusief de 1.225 zelfstandige uren zou de man in 2016 dag in, dag uit, inclusief de weekenden en feestdagen, meer dan 9 uur moeten hebben gewerkt.

De man werpt nog tegen dat de Belastingdienst voorafgaand aan de definitieve aanslag alleen hebben gediscussieerd over een opleiding en dat het Excelbestand niet ter sprake is geweest. Maar dat neemt niet weg dat dat later in de procedure alsnog is toegestaan.

Uitspraak rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2020:10883