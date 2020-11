Bonden en werkgevers vrezen massaontslagen door soberder NOW

De derde ronde van de NOW-regeling gaat maandag van start. Het UWV verwacht duizenden aanvragen per dag, maar bonden en werkgevers vrezen dat de versobering van de staatssteun gaat leiden tot massaontslagen.

In tegenstelling tot de eerdere NOW-steunpakketten wordt bij NOW 3 geen 90% maar 80% van de loonkosten vergoed. Volgens de FNV is de afbouw van de steun niet vreemd in het licht van de eerdere daling van het aantal besmettingen. Maar nu de tweede coronagolf woedt, worden meer bedrijven getroffen, denkt bestuurder Zakaria Boufangacha. ‘Ook krijgen we de laatcyclische effecten nog van bedrijven die nu pas geraakt worden.’ De NOW-regeling moet dus worden uitgebreid, anders komen er massaontslagen en grote reorganisaties, denkt FNV.

Reserves naar nulpunt

Die krijgt bijval van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ‘De reserves van veel bedrijven zijn naar het nulpunt gedaald. We moeten voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven nu alsnog omvallen door alle overheidsmaatregelen.’ Dat de ontslagboete van de baan is, helpt werkgevers wel om te reorganiseren ‘nu het zo ontzettend slecht gaat’. En die reorganisaties gaan er zeker komen, zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen in De Telegraaf, mede door de oplopende loonsomvrijstelling. Die maakt het mogelijk mensen te ontslaan zonder dat het gevolgen heeft voor de hoogte van de steun. ‘De kans dat er hierdoor mensen uit moeten is groot. En dat kan al bij de eerste tranche, het kan dus al meteen raak zijn.’

Van Gelderen zegt ook dat de soberder steun een signaal is dat bedrijven op eigen benen moeten gaan staan. ‘Door deze afbouw komen straks alleen nog bedrijven met een heel serieus omzetverlies in aanmerking. Als je straks zelfs bij 100% omzetverlies nog maar 60% vergoed krijgt, hakt dat er echt in.’

Frustratie over flexwerkers

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil in december beoordelen of de NOW 3 nog passend is. De FNV denkt wel dat het draagvlak afbrokkelt: ‘Er begint frustratie te ontstaan’, zegt Boufangacha. Dat komt ook door de omgang met flexwerkers en zelfstandigen. ‘Het is onuitlegbaar dat je voor bedrijven zo’n vangnet hebt en voor deze groepen niet. Zo ontstaat er spanning of we deze lijn blijven steunen. Duidelijk is dat we door de tweede golf een nieuwe fase ingaan, dat vraagt ook om nieuwe maatregelen.’

