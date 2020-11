Met de nieuwe PE-regeling krijgen accountants volgend jaar meer keuzevrijheid om zich te professionaliseren. Heb je naast het up-to-date houden van basiskennis behoefte aan fiscale of arbeidsrechtelijke verdieping? Een ‘Netflix-abonnement’ op PE-Academy geeft toegang tot een snoepwinkel aan cursussen.

Sinds 2000 ontwikkelt het Utrechtse multimediabedrijf E-WISE onlinecursussen. Niet alleen voor accountants, ook voor apothekers, doktersassistenten, advocaten, fiscalisten, en leraren – twintig doelgroepen in totaal, goed voor zo’n 50.000 actieve leden. Zo’n 2.000 accountants van kleine tot middelgrote kantoren, maar ook eenpitters, loggen regelmatig in op PE-Academy om hun kennis op te frissen. Naast verdiepingscursussen zijn er cursussen over nieuwe wetgeving en actuele onderwerpen.

Kracht PE-Academy is de actuele verdieping

De grote kracht van PE-Academy zit hem allereerst in de actuele verdieping, zegt Ellen Smit, die sinds zeven jaar directeur is van E-WISE. ‘Elk jaar wordt een derde van het cursusaanbod vernieuwd, nog eens een derde wordt geactualiseerd. We volgen de actualiteit op de voet; als er iets speelt, laten we kenners aan het woord om het nieuws te duiden.’ Daarnaast heeft E-WISE designers, it-specialisten, cameramensen in huis om geavanceerde cursussen te maken. ‘Er is een professionele studio waar experts worden uitgenodigd voor interviews of rondetafelgesprekken. We maken daar video’s van die op PE-Academy worden geplaatst.’

“Blended learning”

Trots is de E-WISE-directeur vooral op de hoge kwaliteit van het cursusaanbod. ‘Aan deelnemers wordt gevraagd of zij de cursus na afloop willen beoordelen. Met 80 tot 85 procent van de nascholing scoren we goed of uitstekend. De feedback nemen we serieus, we monitoren voortdurend. Scoort een cursus niet goed, dan moet deze er vanaf.’ Sinds vier jaar organiseert PE-Academy ook fysieke bijeenkomsten in het hele land. Deze zijn gericht op vaktechnische kennisoverdracht. ‘Accountants vinden het prettig om samen met collega’s van andere kantoren en een specialist dieper in te gaan op actuele thema’s. Vaak hebben de cursisten vooraf een theoretisch deel online gevolgd. Blended learning – de combinatie van fysiek en online – zal altijd blijven bestaan.

Netflix-model

Als de nieuwe PE-regeling ingaat, vervalt het behalen van PE-punten. De accountant krijgt dan meer verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke ontwikkeling. ‘Hij is dan ook vrijer in de manier waarop hij zijn nascholing invult. Voorheen was de accountant beperkt tot een cursuspakket dat was geaccrediteerd door de NBA. Straks mag hij zich breder ontwikkelen. Er zijn zoveel meer cursussen die toegev oegde waarde hebben voor de adviserende rol van de accountant.’ Smit geeft een voorbeeld: ‘Een accountant kan door een middelgroot bedrijf om advies worden gevraagd over een arbeidsrechtelijke kwestie: over wat de regels zijn om een medewerker die al jaren niet goed functioneert, te kunnen ontslaan.’

Accountants met een abonnement op PE-Academy hebben daarbij een voordeel. ‘Ze hebben ook toegang tot cursussen op het gebied van fiscaliteit, notariaat en advocatuur. Ze kunnen zo makkelijk kennis opdoen op andere vakgebieden.’ Smit noemt dit het Netflix-model. ‘Voor een vaste prijs heeft de professional onbeperkt toegang tot een aanbod van 260 cursussen, waarvan er 77 specifiek voor de accountant zijn ontwikkeld.’ Dat was volgens Smit al langer zo. ‘Het verschil is dat deze bredere kennis straks – als de nieuwe PE-regeling ingaat – meetelt voor het PE-portfolio. Zolang je maar kunt aantonen dat het bijdraagt aan je professionele ontwikkeling.’

Vlieguren maken

Maar de E-WISE-directeur is ook kritisch over de nieuwe PE-regeling. ‘Natuurlijk vinden we permanente educatie belangrijk. Alleen kan het er tijdens onze drukke werkzaamheden makkelijk bij inschieten. Het is daarom een prettig idee dat voor enkele beroepsgroepen wettelijk is geregeld dat nascholing verplicht is. We gaan daardoor met een gerust hart naar de huisarts of apotheker. Ook de accountant draagt een grote verantwoordelijkheid voor ons zakelijk leven. Juist omdat er af en toe nog best zaken verkeerd gaan, vind ik het een gewaagde beslissing de urenverplichting los te laten. Ik maak graag de vergelijking met piloten. ‘Als we de verantwoordelijkheid voor nascholing bij hen zouden neerleggen, zit niemand meer zonder angst in een vliegtuig.’

Dit artikel is ook verschenen in het online magazine van Accountancy Vanmorgen over het nieuwe PE-stelsel. Lees hier het gratis magazine.

Houvast met PE-tool

Als accountants volgend jaar overstappen op het nieuwe PE-model, wil E-WISE de doelgroep hierbij ondersteunen. ‘Zeker zelfstandige accountants zullen zich achter de oren krabben als zij het PE-model gaan invullen. Er wordt gedetailleerde informatie gevraagd – dat is best ingewikkeld. We bieden elke abonnee daarom een tool waarin we de stappen heel concreet hebben gemaakt. Zo geven we de accountant houvast.’ Voor middelgrote kantoren heeft E-WISE een uitgebreidere tool: PE-totaal. ‘Daarmee kan een bedrijf zijn eigen PE-platform creëren waarin elke accountant zijn eigen PE-portfolio bijhoudt, maar ook toegang heeft tot alle opleidingen en cursussen die zijn bedrijf aanbiedt.’

Klik hier voor meer informatie.