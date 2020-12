Honderden miljoenen voor zwaarst getroffen sectoren

De coalitie trekt honderden miljoenen extra uit voor bedrijven die door de coronacrisis een zeer groot omzetverlies lijden, zoals in de horeca, evenementenbranche en culturele sector.

85% ipv 50%

Het is de bedoeling dat er een extra tegemoetkoming komt voor bedrijven die meer dan 70 procent minder omzet hebben dan eerder. Zij kunnen 85 procent van hun vaste lasten terugkrijgen. De maatregel zou met terugwerkende kracht ingaan, vanaf 1 oktober. Tot nu gold alleen de regeling dat alle bedrijven die meer dan 30 procent omzetverlies hebben maximaal 50 procent van dat verlies gecompenseerd krijgen.

Horeca en evenementen

In de praktijk zullen vooral de horeca, de culturele sector en de evenementenbranche van de verruiming profiteren. In een groot deel van die sectoren wordt op dit moment nauwelijks iets verdiend. Het geld is bedoeld voor het betalen van de huur en de energierekening. Verder kunnen de betrokken bedrijven nog steeds een beroep blijven doen op de NOW-regeling voor loonsteun. Oorspronkelijk zouden financiële steunregelingen zoals de NOW per 1 januari worden versoberd, maar dat plan gaat van tafel. Volgens Haagse bronnen zou versobering nu ongepast zijn.

Horeca wil weer open

Horecagelegenheden in vijftig gemeentes dreigen op 17 januari open te gaan. Het gaat onder meer om Breda, Maastricht, Haarlemmermeer en Weert. Dat schrijft de afdeling uit Breda van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een persbericht. Groningen stond ook op de lijst, maar die hebben laten weten dat ze zich nooit hebben aangesloten bij dit initiatief. De afdeling zegt dat ze spreekt namens alle vijftig afdelingen. Over hoeveel horecabedrijven dit gaat, is onduidelijk. De initiatiefnemers spreken van ‘duizenden’. De landelijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland laat weten begrip te hebben voor de situatie, maar vindt het onverantwoord om op te roepen tot dingen die tegen de wet ingaan, zegt een woordvoerder.