Nog één week voor aanvraag NOW 3, teller nu op ruim 38.500 aanvragen

Werkgevers die een aanvraag willen indienen voor de derde ronde van de NOW-regeling hebben daarvoor nog één week de tijd. Een aanvraag indienen bij UWV kan tot en met zondag 13 december. Sinds 16 november heeft het UWV inmiddels ruim 38.500 aanvragen ontvangen, meldt de uitkeringsinstantie.

Voorwaarden NOW 3

Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december. Die tegemoetkoming is dit keer maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Daar staat tegenover dat de loonsom met tien procent mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Inmiddels 472 miljoen euro uitgekeerd

Van de ingediende aanvragen zijn er inmiddels bijna 29.000 goedgekeurd, meldt het UWV. Deze werkgevers hebben inmiddels de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, in totaal 472 miljoen euro. De meeste toekenningen gaan naar de sector horeca en catering. Meer informatie over de toekenningen per sector, arbeidsmarktsector, gemeente en bedrijfsomvang is te vinden in de factsheet die UWV vorige week donderdag publiceerde. De factsheet is gebaseerd op de gegevens tot en met 26 november.

Hulp bij aanvragen

Voor een snelle afhandeling is het van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen, meldt het UWV. Om werkgevers daarbij te helpen zijn op de website van het UWV uitgebreide informatie en instructiefilmpjes te vinden. Ook is het van belang dat werkgevers een realistische inschatting van hun situatie maken. Met de rekenhulp omzetverlies kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies berekenen. Op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De simulatietool laat onder andere zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom.