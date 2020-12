‘Grootschalige manipulatie cijfers Nidera zou bij deugdelijke controle EY zijn geïdentificeerd’

Bij de Braziliaanse tak van het Rotterdamse handelshuis Nidera is op grote schaal met cijfers geknoeid. Die manipulaties zouden bij een deugdelijke controle door accountant EY zijn geïdentificeerd. Dat voert het Chinese staatsbedrijf COFCO aan in de zaak bij de rechtbank Rotterdam waarin COFCO EY aansprakelijk stelt.

De rechtbank Rotterdam gaat zich op 13 januari weer over die aansprakelijkstelling buigen. In de tussentijd staat de rechtbank alvast toe dat EY op haar beurt Nidera Brazilië in Nederland ter verantwoording mag roepen voor het mogelijk onjuist aanleveren van cijfers aan de accountant.

Beschuldigingen COFCO richting EY

De Rotterdamse handelaar in agrarische producten Nidera werd in 2014 overgenomen door COFCO, dat ook internationaal handelt in agrarische producten. Na de aankoop door de Chinezen kwamen bij Nidera twee fraudezaken in Rotterdam en Brazilië aan het licht, waardoor COFCO zich nu misleid voelt. Nidera blijkt namelijk veel minder waard te zijn dan wat de Chinezen bij aankoop van het bedrijf dachten.

COFCO stelt daarom EY aansprakelijk voor de schade die het zegt te hebben opgelopen, wist Accountancy Vanmorgen in september te melden. Daarover zijn nu meer details naar buiten gekomen. COFCO legt aan de vorderingen richting EY ten grondslag ‘dat EY c.s. ernstig zijn tekortgeschoten in de uitvoering van hun wettelijke controlewerkzaamheden ter zake de (geconsolideerde) jaarrekeningen van Nidera/Nidera Capital over de boekjaren 2013, 2014 en 2015. Volgens COFCO hebben EY c.s. nagelaten de controlewerkzaamheden (voldoende) te intensiveren naar aanleiding van de door hen gesignaleerde (significante) risico’s. Zij hebben onvoldoende en ontoereikende controle-informatie vergaard en de controlewerkzaamheden zijn inadequaat ingericht en ondeugdelijk uitgevoerd. Als gevolg daarvan geven de jaarrekeningen een misleidende voorstelling van zaken en zijn deze ten onrechte voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

In de visie van COFCO hebben EY c.s. daarom niet gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam controlerend accountant en hebben zij hun bijzondere zorgplicht jegens COFCO als (potentiële) investeerder in Nidera geschonden. COFCO zijn bij de overname van de Nidera-groep afgegaan op de door EY c.s. goedgekeurde geconsolideerde jaarrekeningen over de boekjaren 2013, 2014 en 2015 en gingen er op grond daarvan van uit dat Nidera Brazilië voor bijna de helft bijdroeg aan de winst van de Nidera-groep. In werkelijkheid waren de Braziliaanse activiteiten volgens COFCO verlieslatend en waren de gerapporteerde cijfers op grote schaal gemanipuleerd. Deze manipulaties zouden bij een deugdelijke controle zijn geïdentificeerd, aldus COFCO. COFCO zijn daarom van mening dat EY c.s. hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan door COFCO geleden schade. Daarnaast is EY NL in de visie van COFCO vanwege het uitbesteden van werkzaamheden aan EY Brazilië op grond van artikel 6:171 BW aansprakelijk voor de fouten van EY Brazilië.’

Vrijwaringsprocedure EY

EY NL en EY Brazilië hebben nog geen verweer gevoerd tegen de aansprakelijkstelling door het Chinese staatsbedrijf. Wel heeft EY nu een succesje geboekt in een vrijwaringsprocedure tegen Nidera. EY vindt namelijk dat áls er al iemand aan te spreken is op fouten, dat Nidera zou moeten zijn en niet EY. Het accountantskantoor vroeg de rechtbank Rotterdam om Nidera B.V., Nidera Capital B.V. en Nidera Sementes Ltda (de Braziliaanse tak) in vrijwaring op te mogen roepen na een eventuele veroordeling in de zaak die door de Chinezen is aangespannen. EY NL stelt daarbij belang te hebben omdat in het geval de rechtbank zou oordelen dat EY NL jegens COFCO aansprakelijk is, Nidera, Nidera Capital en Nidera Brazilië daarvoor verantwoordelijk zijn. Volgens EY NL vloeit dit voort uit de stellingen van COFCO die inhouden dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan binnen Nidera Brazilië die door Nidera Brazilië zijn veroorzaakt. Daarvan uitgaande hebben Nidera en Nidera Capital opzettelijk door Nidera Brazilië veroorzaakte onjuiste informatie aan EY NL verstrekt die in de jaarrekeningen is verwerkt, voerde EY aan. Daarom zijn zij samen met Nidera Brazilië aansprakelijk voor de schade die COFCO stelt te hebben geleden.

Algemene voorwaarden

EY NL grondt de vordering richting Nidera er verder op dat tussen enerzijds EY NL en anderzijds Nidera respectievelijk Nidera Capital algemene voorwaarden van toepassing zijn waaruit volgt dat zij EY NL moeten vrijwaren en de schade van EY NL moeten vergoeden. EY NL stelt daartoe dat Nidera voor de boekjaren 2013 en 2014 en Nidera Capital voor het boekjaar 2015 de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden in diverse engagement letters hebben bevestigd. Zowel in de algemene voorwaarden versie 2008 (artikel 13 lid 3) als in de algemene voorwaarden versie 2014 (artikel 54) is opgenomen dat Nidera en Nidera Capital EY NL moeten vrijwaren voor vorderingen van derden. Nidera en Nidera Capital hebben volgens EY NL in diverse Letters of Representation ook bevestigd dat zij volledige en betrouwbare informatie hebben verstrekt.

De rechtbank Rotterdam staat de dagvaarding van EY richting Nidera toe. Op 13 januari staat er een nieuwe zitting gepland over de aansprakelijkstelling van COFCO richting EY.