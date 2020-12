Ondernemers: steunpakket flink verbeterd, maar niet voor iedereen voldoende

Het woensdag aangekondigde aanvullende steunpakket is een stevige verbetering voor ondernemers in alle zwaar getroffen sectoren. Toch zal het lang niet voor elke individuele ondernemer voldoende zijn om zijn of haar bedrijf door de crisis te loodsen. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de extra steunmaatregelen die de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes hebben aangekondigd.

Zelf ingebracht

De ondernemersorganisaties zijn hierover weken met het kabinet in gesprek geweest. Het pakket dat er nu ligt is volgens MKB-Nederland en VNO-NCW aanmerkelijk beter dan wat er aanvankelijk op tafel lag en bevat veel van de punten die ze zelf hebben ingebracht. De flink hogere TVL geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober en voor ondernemers met omzetverlies in alle sectoren, dus ongeacht de SBI-code van het bedrijf. Ook gaat de drempel voor omzetverlies niet omhoog (blijft 30 procent).

Voucherbank

De eerder aangekondigde versoberingen per 1 januari zijn geschrapt, waardoor de NOW niet teruggaat van 80 naar 70 procent. Goed is wat de ondernemersorganisaties betreft ook dat er een voucherbank komt van 400 miljoen euro voor de reisbranche en dat ondernemers opnieuw maanden uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst, in het eerste kwartaal.

Door reserves heen

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat het pakket voor veel ondernemers in bijvoorbeeld de horeca echter niet voldoende zal zijn. Zij hebben ook na de persconferentie van gisteravond nog altijd geen zicht op opening van hun zaak. ‘Als je geen omzet hebt omdat je van de overheid dicht moet, en toch een flink deel van je loonkosten en vaste lasten zelf moet ophoesten, dan houdt het een keer op. Veel ondernemers zijn inmiddels volledig door hun reserves heen.’

Massaal testen

Het is nu ook en vooral zaak om vooruit te kijken, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘Met slimmere maatregelen dan sectoren grofweg sluiten en massaal testen moet het mogelijk zijn om – ook als de coronacrisis nog niet voorbij is – reizen, evenementen en activiteiten in de horeca weer mogelijk te maken.’