Brits en Amerikaans RSM praten over fusie

Binnen het RSM-netwerk praten de onderdelen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met elkaar over een transatlantische fusie, zo heeft RSM bekendgemaakt.

Doelstelling: een beter aanbod voor de klant en meer kans op langetermijngroei. “De nieuwe structuur zou leiden tot een toonaangevende organisatie in bezit van partners, met een groter bereik en uitgebreidere middelen.” Het zou gaan om ‘vergevorderde gesprekken’ zonder dat er al sprake is van definitieve overeenstemming of toestemming van toezichthouders. Een eventueel fusiebedrijf heeft niet alleen vestigingen in de VS en het VK, maar ook in Canada, Ierland, India en El Salvador, in totaal goed voor 23.000 werknemers en zo’n 5 miljard dollar omzet.

‘Wens van klanten’

Volgens CEO en managing partner Brian Becker van de Amerikaanse tak is het een lang gekoesterde wens van klanten dat RSM een transatlantische organisatie wordt. “We richten ons nog sterker op een toekomst als dynamisch partnerplatform in een tijd dat de branche een transformatie ondergaat.” Beckers Britse collega Rob Donaldson stelt dat zijn bedrijf zich in de afgelopen vier jaar al heeft geherpositioneerd en sterk is gegroeid in omzet en winst.

Begin dit jaar liet Becker al weten dat het partnermodel bij RSM niet ter discussie staat, maar dat integratie van het wereldwijde netwerk wel op de agenda stond. RSM is wereldwijd het zesde netwerk en in de VS de nummer vijf. RSM staat in ons land op nummer 12 in de AV Top 50.

Onlangs bleek dat mogelijk ook bij Grant Thornton een onderlinge fusie of overname op stapel staat: naast private equity-investeerders zou ook Grant Thornton VS interesse hebben in een aandelenbelang in het Britse onderdeel van het netwerk.