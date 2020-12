BLOG | Permanente educatie nieuwe stijl: hoeveel leerdoelen moet je stellen?

In het nieuwe jaar stellen accountants hun eigen doelen voor permanente educatie. Maar hoeveel leerdoelen moet je eigenlijk opstellen? In deze blog geeft Jurroen Cluitmans drie praktische wenken.

Hoeveel leerdoelen moet ik eigenlijk opstellen? Dat is een vraag die ik regelmatig krijg van accountants, als we het hebben over de nieuwe pe-regeling, die vanaf 1 januari 2021 voor alle accountants geldt. Het is begrijpelijk dat je als accountant handvatten zoekt in een kwantitatieve norm. En het schijnt – ik heb dit van horen zeggen en niet uit eigen waarneming – dat de NBA in bijeenkomsten dan een antwoord geeft dat in de orde ligt van een handvol. Maar daarmee is niet alles gezegd.

Stem je selectie af op je dienstenpakket

Artikel 12 van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) is het aangrijpingspunt om na te denken over permanente educatie. Dit artikel stelt: “De accountant houdt zijn vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om een professionele dienst op een adequate wijze te kunnen verlenen.” Wat vaak vergeten wordt is dat de 40-urennorm in het oude PE-systeem niet meer was dan een ondergrens. Maar omdat alleen op die ondergrens getoetst werd, werd dat meer de norm dan artikel 12 van de VGBA.

Het aantal leerdoelen hangt, zo lezen we in artikel 12, samen met het aantal professionele diensten dat je verricht. Stel je jaarrekeningen samen, lever je fiscale diensten op alle belastingwetten, geef je financieringsadvies, geef je ook voor die ene zorgklant een productieverklaring WMO, doe je voor dat ene reisbureau in je portefeuille een beoordelingsopdracht, heb je een enkele notaris onder je klanten, geef je een enkele keer per jaar een advies onder 5500N… Dan loopt je aantal professionele diensten flink op. En daarmee ook je verplichting om je vakbekwaamheid op peil te houden. Uiteindelijk zal de tuchtrechter daar niet anders over denken.

Betrek de RJ-richtlijnen bij je selectie

Veel professionele diensten vereisen een vakbekwaamheid die jaarlijks onderhouden moet worden. Denk aan de veranderingen in de fiscale regelgeving en in de regelgeving vanuit de RJ-richtlijnen. Die moet je in elk geval onderhouden. En dat zijn leerdoelen.

Wat belangrijk is om te realiseren, is dat een leerdoel niet meteen betekent dat je ook een gecertificeerde PE-activiteit moet volgen. Sterker nog: afgezien van de door de NBA verplicht gestelde permanente educatie, bestaan die niet meer. Je kunt als accountant dus best een leerdoel opnemen omtrent, bijvoorbeeld, wijzigingen in de RJ, dat je door middel van vaktechnisch overleg op kantoor of zelfstudie van de RJ-uitingen, je eigen maakt. Eigenlijk dus: opschrijven wat je eigenlijk al deed om je vak bij te houden, maar waar je in het oude regime geen punten voor kreeg.

Pak de eindtermen van de CEA erbij

Nog een belangrijk punt is dat artikel 12, met enkele omleidingen, verwijst naar de eindtermen van de accountantsopleiding, zoals vastgesteld door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Het is goed om die er een keer bij te pakken. Vakbekwaam betekent dat je aan deze eindtermen voldoet, voor zover je professionele diensten levert die bij de eindtermen passen. Zo schrijven de eindtermen een behoorlijke kennis voor over steekproeven, die je nodig hebt als je een COS 800-opdracht uitvoert. De eindtermen gaan ook veel verder dan in het verleden in op bijvoorbeeld de dienst van een financieringsadvies. Het is goed om naar de eindtermen te kijken, en je als accountant de vraag te stellen: beheers ik dit?

De nieuwe Nadere Voorschriften Permanente Educatie moet je als accountant niet kwantitatief benaderen, maar kwalitatief. Er is geen norm te geven over het aantal leerdoelen. Er is wel een norm voor de diensten die je levert. Die norm is in artikel 12 van de VGBA verankerd. Daar moet je als accountant zelf over nadenken.

Drs. Jurroen Cluitmans is opleidingscoördinator bij Full Finance Opleidingen en lid van de examencommissie van de praktijkopleidingen.

Lees ook het online magazine van Accountancy Vanmorgen over het nieuwe PE-stelsel. Lees hier het gratis magazine.