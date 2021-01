Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021

Het bedrag dat belastingvrij aan een ander mag worden geschonken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis, meldt de Belastingdienst. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd.

Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen: tot een bepaald bedrag is een schenking belastingvrij. De hoogte van dit bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger.

De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:

Je mag € 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld een kleinkind, vriend of ondernemer.

Ouders mogen € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Krijg je meerdere schenkingen in 2021? Geen probleem

In 2021 mag iedereen je belastingvrij schenken ter waarde van € 3.244. Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijg je een schenking van ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.604.