Quickscan ICT voor accountants

GBNED stelt een gratis quickscan beschikbaar voor accountants die op hoofdlijnen inzicht willen krijgen in relevante ICT ontwikkelingen en innovaties voor de accountancysector.

Standaarden

In het 11 pagina’s tellende document worden eerst enkele enkele standaarden, zoals de XML Auditfiles, het Referentie Grootboekschema en PSD2 uitgelegd. Daarna gaat de quickscan in op Governance, Risk & Compliance (GRC) met zaken als Business Process Management (BPM), Authenticatie en autorisatie, Digitaal ondertekenen, Cybersecurity & AVG.

Ontwikkelingen

De ICT ontwikkelingen en innovaties zijn in overeenstemming met het ICT Accountancy softwarelandschap onderverdeeld naar administratiefabriek, externe verslaggeving, auditpraktijk en adviespraktijk. Met tot slot een aantal overall ontwikkelingen en innovaties, waaronder Artificial Intelligence (AI) & Machine learning, Realtime accountancy, Intelligent Business Process management software (iBPMS) en Robotoc process automation (RPA). Tot slot zijn aanvullend enkele ontwikkelingen genoemd op basis van het ‘Technologieland in accountantsberoep’, zoals uitgegeven door de NBA. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die niet door Onderzoeksbureau GBNED in kaart zijn gebracht.

