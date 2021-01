‘Kappers hebben niets aan bestaande steunmaatregelen’

Kappersvereniging Anko luidt in een brief aan de Tweede Kamer de alarmbel: kappers hebben te weinig aan de bestaande corona-steunmaatregelen. Er zou onder meer een speciaal noodfonds moeten komen voor kapperszaken, is het pleidooi.

Met de verlenging van de beperkende maatregelen tot 9 februari is voor de Anko de maat vol: ‘De rapen in de kappersbranche zijn nu helemaal gaar. Machteloosheid, frustratie, boosheid, verdriet, radeloosheid, paniek en het gevoel dat zij als gesloten sector alleen de rekening betalen zijn groter dan ooit. Voor de kappers is dit immers de tweede lockdown.’

Steun ademt helemaal niet mee

Het grote pijnpunt is dat de kappers hebben gemerkt dat de steunmaatregelen maar weinig helpen, aldus de Anko. ‘De stelling dat de steun meeademt met de economie blijkt in de praktijk van de kapper allerminst het geval te zijn. Als mokerslag kwam daar overheen de plotselinge (tweede) sluiting per 15 december waardoor in één klap dé periode, waarop menig kapper zich met volle planningen op verheugde en waarin traditioneel goede omzetten worden gemaakt werd weggevaagd. Voor menig kapper had deze periode een deel van de geleden pijn in 2020 kunnen verzachten.’

19 aanpassingen

De systematiek van de steunregelingen sluit niet aan bij de praktijk, aldus de vereniging. En kappers hebben onmiddellijk hulp nodig, zo luidt de noodkreet. De Anko heeft 19 aanpassingen bedacht en gedeeld met de Kamerleden. Zo zou de kwartaalgrondslag in de NOW moeten worden veranderd in een maandgrondslag. ‘De huidige lockdown valt binnen meerdere kwartalen en werd pas op 14 december bekend gemaakt. Door de huidige systematiek op basis van kwartaalbasis worden verliesmakende maanden gedempt door periodes waarin na heropening met extra inzet (kosten) weer omzet is gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de uitkering lager is en in sommige gevallen de ondergrens van omzetderving (20%) niet eens wordt gehaald.’ NOW-aanvragen die al zijn gedaan, zouden moeten worden herzien. De ondergrens zou moeten worden bijgesteld en de loonkosten zouden voor meer dan 80% moeten worden vergoed.

TVL en Tozo

Ook de TVL-regeling zou een maandgrondslag moeten krijgen en wat de Anko betreft moet onder meer de subsidie van 50% omhoog. Ook pleit de brancheorganisatie voor een kappersspecifieke TVL-opslag ‘in verband met de bijzondere situatie dat veel kappers voor hun omzet extra afhankelijk zijn van de laatste twee weken van december’. Bij de Tozo zou de partnertoets moeten worden aangepast. ‘Door de introductie van de partnertoets kunnen nog maar heel weinig kappers (zonder personeel maar ook kappers mét personeel) van dit vangnet gebruikmaken, dit in tegenstelling tot de eerdere Tozo. Besef dat 95% van alle kapperondernemers IB-ondernemer is.’

Lening en uitkering uit noodfonds

Als laatste oplossing wil de Anko een apart noodfonds voor kappers. ‘Maak het voor kappers mogelijk om een renteloze lening aan te vragen, die pas hoeft te worden afgelost als er weer ruimte is.’ Ook zou de decemberpijn moeten worden verzacht met een eenmalige uitkering.

Eerder had de kappersvereniging al minister Koolmees (Sociale Zaken) en premier Rutte een brief gestuurd om aandacht te vragen voor de situatie.