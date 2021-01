Piekdrukte & kwartaalstress de baas: innoveren voor accountants

Accountants kennen het maar al te goed: de stressvolle periode kort voor de BTW-deadline. Een plotselinge toestroom van vergeten (en onleesbare) bonnetjes en facturen, een verdwaalde ordner die een ondernemer ergens opgeduikeld heeft… En dat niet bij één klant, maar bij alle klanten. Tegelijkertijd.

Er zijn genoeg accountants die al spontaan in de stress schieten bij een terugblik (of vooruitblik) van alwéér zo’n heftige afsluiting van een kwartaal of boekjaar. En terwijl het eigenlijk niet nodig is, zie je dit misschien ook wel een beetje als een noodzakelijk kwaad. Of minstens als iets dat er nou eenmaal bij hoort. Iedere baan heeft zo z’n dingetjes, toch?

Begrijpelijk, maar niet nodig. Er zijn namelijk best een aantal manieren waarop jij er als accountant voor kan zorgen dat je nooit meer last hebt van de piekdrukte. Wij delen hier alvast 1 van de sleutels voor een stressvrij kwartaal: innoveren. Nog meer manieren ontdekken? Lees ze hier.

Innoveren. Tja, het is en blijft een breed begrip. Er valt op elk gebied wel wat te innoveren. Maar voor accountants zijn er 3 soorten innovatie echt onmisbaar. Het gaat hier om:

Innovatieve samenwerking (met klanten) Innovatie binnen je team Technologische innovatie

Innovatieve samenwerking

Samenwerken doe je dagelijks. Maar een van de vele samenwerkingsrelaties waar je business vanaf hangt, is die met je klanten.

Je doet er natuurlijk al alles aan om ervoor te zorgen dat klanten zo tevreden mogelijk zijn (en vooral ook: blijven), zorgt ervoor dat ze altijd bij je terecht kunnen en dat je ze bijstaat met raad en daad.

En toch… Kan deze samenwerking vaak wel wat innovatie gebruiken. Zeker als je de piekdrukte structureel wilt verminderen.

Een betere samenwerking met klanten betekent namelijk:

Vaker en vooral beter communiceren

communiceren Sneller op elkaar kunnen inspelen

Een leuker boekhoudproces voor klanten

Zo bespaar je tijd, zorg je ervoor dat er een stuk minder miscommunicaties kunnen ontstaan, en hoef je niet steeds dezelfde vragen te stellen of bepaalde documenten opnieuw te verwerken.



Daarnaast betekent een leuker boekhoudproces voor klanten ook nog eens dat het niet dat ene vervelende taakje is, waar de gemiddelde drukke ondernemer eigenlijk echt geen tijd voor (of zin in) heeft. Dus ook het aanleveren is geen issue meer. Hoe je dit in de praktijk kan brengen lees je hier.

Innovatie binnen je team

Het personeel maakt een kantoor. Maar goed en gekwalificeerd personeel is lastig te vinden. En het ziet er niet naar uit dat dit snel veel gemakkelijker gaat worden.

Innovatie kan ook hier een uitkomst bieden. Automatiseren, robotic accounting, machine learning… Het zijn allemaal ontwikkelingen waardoor medewerkers binnen accountantskantoren meer tijd krijgen. Wat betekent dat het personeel meer tijd en ruimte krijgt om door te groeien. Zo kunnen je bestaande collega’s zich focussen op het ontwikkelen van essentiële competenties waar je anders waarschijnlijk nieuwe medewerkers voor had moeten zoeken.

Iets dat ook hét verschil kan maken voor de piekdrukte. Je hebt immers niet meer mensen nodig, om meer gedaan te krijgen. Je moet alleen de juiste mensen nog effectiever in kunnen te zetten.

Technologische innovatie

We eindigen waar het eigenlijk allemaal begint: technologische innovatie. Technologische innovatie stuwt innovatie binnen je team, en maakt een innovatieve samenwerking met klanten mogelijk.

Technologische vooruitgang is de weg die leidt tot het verminderen van piekdrukte. Accountantskantoren die technologische ontwikkelingen op de juiste manier inzetten zullen dan ook ontdekken dat ze hiermee enorme stappen maken.

Digitalisering, het automatiseren van handmatige handelingen, het inzetten van slimme software… De juiste benadering zorgt ervoor dat je voortaan ieder kwartaal fluitend doorkomt.

Een korte introductie, maar nu?

Deze start inspireert je hopelijk de juiste stappen te zetten naar een stressvrij kwartaal. Maar het fijne is over dit onderwerp natuurlijk nog lang niet verteld. Meer weten over de manieren waarop je jouw kantoor kan innoveren én transformeren tot een geoliede machine die nooit meer last van piekdrukte heeft?

Download dan ook ons e-book over het verminderen van piekdrukte en ontdek welke veranderingen je binnen je kantoor kan introduceren om concrete resultaten te behalen.

Bron: https://www.yuki.nl/nl/piekdrukte-en-innoveren-voor-accountants/