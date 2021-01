Spoedwet moet recht op thuiswerken gaan regelen

D66 en GroenLinks komen met een spoedwet waarin het het recht om thuis te werken wordt vastgelegd. De wet zou gelden voor mensen die een baan hebben waarbij thuiswerken mogelijk is, zoals bij de meeste kantoorbanen het geval is.

Werken waar je wilt

Op dit moment kan een werknemer die thuis wil werken dat slechts aangeven bij de werkgever. Die kan dit nu nog makkelijk afwijzen. Door de voorgestelde wetswijziging van D66 en GroenLinks kunnen werkgevers dit verzoek alleen nog afwijzen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Als de spoedwet wordt aangenomen kan een werknemer een verzoek om aanpassing van de werkplek indienen bij de werkgever. Zo kan iemand die normaal vijf dagen op kantoor moet werken verzoeken een of meerdere dagen thuis te werken.

Spoed

Een aanzienlijke groep werkgevers vraagt nog steeds van werknemers op kantoor te werken terwijl thuiswerken een alternatief is, stellen beide partijen. ‘Iedere inspanning om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan, hoe groot of klein ook, is waardevol. Dit wetsvoorstel kan hier ook een bijdrage aan leveren. Daarom willen we dit met spoed behandelen.’

D66 en GroenLinks hebben nu om een spoedadvies gevraagd aan de Raad van State. Als dat advies is verwerkt in de wet kunnen de Tweede en de Eerste Kamer daarna zo snel mogelijk de wet behandelen.

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting