UWV verwacht stijging uitkeringen van 2,1 miljard euro

In 2021 stijgen de WW-uitkeringen met 1,6 miljard euro, verwacht het UWV. Ook de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de uitkeringen voor ziekte en zorg zullen verder toenemen, denkt de uitkeringsinstantie.

‘Aan uitkeringen verwachten we dit jaar 23,4 miljard euro uit te geven. Een groot deel gaat naar de arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen. Hier geven we respectievelijk 13,6 miljard euro en 5,8 miljard euro aan uit. De schattingen zijn meer onzeker dan normaal. Duidelijk is dat de pandemie voor Nederland ongekende economische effecten heeft, waarbij onbekend is hoe en wanneer de economie en arbeidsmarkt zich zullen herstellen. De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoe lang de lockdown nog duurt’, zegt Nathalie van Berkel lid van de Raad van Bestuur van het UWV.

Werkloosheid

Het UWV heeft in 2020 ruim 0,5 miljard euro meer uitgegeven aan WW-uitkeringen dan in 2019. Op basis van CPB-ramingen verwacht de uitkeringsinstantie dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 met circa 100.000 stijgt. De kosten komen hiermee dit jaar uit op totaal 5,8 miljard euro, een toename van bijna 1,6 miljard euro.

Arbeidsongeschiktheid

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschikheidswetten blijft vrijwel constant, verwacht het UWV. Dit is vooral het resultaat van een stijging bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en een daling bij de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Doordat een WIA uitkering gemiddeld hoger is dan een WAO-uitkering en door de indexering stijgen de uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid van 13,2 miljard euro in 2020 naar 13,6 miljard euro in 2021.

Ziekte en zorg

Gemiddeld over een heel jaar is het aantal Ziektewetuitkeringen in 2020 toegenomen met 9.000. De kosten zijn gestegen met 200 miljoen euro. In 2021 zal het gemiddeld aantal Ziektewetuitkeringen met nog eens 3.000 toenemen. De kosten stijgen hierdoor dit jaar met ruim 90 miljoen euro. Verklaring hiervoor is dat door verschuivingen van publiek verzekering naar het eigenrisicodragerschap en vice versa, flexibilisering van de arbeidsmarkt, het toegenomen aantal werkenden en de uitbreiding van de doelgroep van de no-riskpolis meer mensen dan voorheen vallen onder de publieke Ziektewet.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Het UWV voert sinds 1 januari 2020 de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit. Deze vergoedingen aan werkgevers bedragen 381 miljoen euro in 2020. Schatting is dat in 2021 418 miljoen euro wordt uitgekeerd aan werkgevers. Sinds dit jaar compenseert UWV ook de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging als een werkgevers minder dan 25 werknemers heeft. In 2021 verwacht de uitkeringsinstantie 21 miljoen euro uit te keren aan deze nieuwe compensatieregeling.

Lees de Januarinota 2021 van het UWV.\

Bron: UWV