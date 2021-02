Lockdown raakt ondernemersvertrouwen hard

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland concluderen uit een enquête onder de achterban dat de lockdown het ondernemersvertrouwen sterk aantast.

Beide organisaties bevroegen 92 branchedirecteuren. Bijna 60% van hen zegt de afgelopen drie maanden pessimistischer te zijn geworden over de staat van de economie en 7% geeft aan juist optimistischer te zijn geworden. De versombering komt met name door de lagere omzetten die de crisis met zich meebrengt en de aanscherping van de lockdown. ‘Zo’n 36% van de branches rapporteert een sterke afname en nog eens 34% een beperkte afname van de omzetten.’

Omzet ook na vaccinatie nog lager

Voor de komende drie maanden denkt 4% een omzetgroei te kunnen realiseren; 44% voorziet stagnatie en de rest verwacht een verdere daling. ‘De hoop is gevestigd op het moment dat het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is. Opvallend is dat een derde ook dán nog een lichte tot sterke daling voorziet in vergelijking met pre-corona. Dat geldt vooral voor de cultuursector, waaronder de podiumkunsten, musea, bioscopen en filmtheaters, maar bijvoorbeeld ook voor de cateraars.’

Eigen vermogen gedaald

Een knelpunt is dat het investeringsvermogen voor de coronacrisis flink is aangetast; een derde zegt dat de impact op de voorgenomen investeringen in de branche groot is. Een kwart van de branchedirecteuren meldt dat het eigen vermogen sterk is afgenomen en nog eens 45% zegt dat het licht is afgenomen. Acute problemen zijn er nog niet op grote schaal: driekwart van de branches meldt dat minder dan 10% van de bedrijven kampt met een dreigend faillissement. ‘Zorgelijk is dat een op de vijf branchedirecteuren verwacht dat tot een kwart van de bedrijven in hun branche zal omvallen en 5% zelfs tot de helft.’

Schulden

De meest genoemde belemmering voor herstel is het gebrek aan ruimte voor investeringen, ook voor investeringen die nodig zijn om weer te kunnen opstarten na de lockdown. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is ook de inmiddels opgebouwde schuldenberg een probleem. ‘Vroeger of later, als er weer wat kan in de economie, zullen schuldeisers om hun geld vragen. Terwijl bedrijven dan net aan het opkrabbelen zijn.’

De organisaties hebben vorige week met het kabinet afgesproken dat er naast alle steunmaatregelen ook steun komt om het eigen vermogen van bedrijven te versterken. ‘Hoe dit vorm krijgt, wordt nu uitgewerkt door het kabinet.’

