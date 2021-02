Vijlbrief: ook zwarte lijsten bij inkomstenbelasting

Niet alleen bij de kinderopvangtoeslag, maar ook bij de inkomstenbelasting zijn zwarte lijsten gehanteerd waardoor mensen veel te hard werden aangepakt. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën maandag gemeld aan de Tweede Kamer tijdens een debat over de Belastingdienst. Vijlbrief sluit niet uit dat daardoor nog veel meer gedupeerden door de overheid moeten worden gecompenseerd dan alleen die van de toeslagenaffaire.

Nieuwe informatie over zwarte lijsten

De staatssecretaris schreef vorige week al dat iedereen die op zo’n zwarte lijst is gekomen de komende maanden geïnformeerd wordt. Belastingbetalers kwamen al bij het minste vermoeden van belastingfraude in een speciaal systeem, zonder dat ze daar vanaf wisten. Bij een belasting- of toeslagenschuld van meer dan 10.000 euro kregen ze bovendien geen betalingsregeling of schuldhulpverlening meer.

Omvang nog niet duidelijk

Kamerleden willen nu van Vijlbrief weten hoeveel mensen hiervan het slachtoffer werden, maar de staatssecretaris kan dat nu nog niet aangeven. Ook is niet duidelijk met welke andere overheidsorganisaties de zwarte lijsten zijn gedeeld. Wel is inmiddels begonnen met een inventarisatie, maar er moeten in totaal tussen de 300.000 en 500.000 beschikkingen doorgenomen worden. Vijlbrief hoopt eind deze week meer te kunnen zeggen over de aantallen.

Bron: NOS