Beatles-accountant Harry Pinsker (90) overleden

Beatles-accountant Harry Pinsker (1930-2021) vond het oneerlijk dat John, Paul, George en Ringo, 95 procent van hun inkomsten moesten afdragen aan de fiscus. Hij liet zich slechts één keer interviewen over zijn beroemde klanten.

Miljonair

In 1964 liet Pinsker de Beatles per brief weten dat ze nu ‘technisch miljonair’ waren. Naar verluidt voelde Paul McCartney zich enigszins ongemakkelijk bij dit bericht. Een miljoen pond stond in de jaren zestig voor een gigantisch bedrag. Omgerekend naar hedendaagse valuta kwam het neer op zo’n 19 miljoen euro. McCartney woonde op dat moment nog op zolder bij de ouders van zijn vriendin Jane Asher. Pinsker liet de Beatles trouwens ook weten dat er een verschil bestond tussen ‘inkomen’ en ‘vermogen’.

Taxman

Hij vertelde ze dat ze een groot deel van hun miljoen opzij moesten zetten voor de te verwachten belastingaanslag. De Beatles schrokken zich een ongeluk: het hoogste tarief van de inkomstenbelasting bleek 95 procent te bedragen: 19 shilling en 6 pence (er gingen in die tijd 20 shilling in een pond). Het slechte nieuws leverde wel een Beatles-klassieker op: Taxman, met de regels: ‘Let me tell you how it will be / There’s one for you, 19 for me … Should 5 per cent appear too small / Be thankful I don’t take it all.’ Pinsker had alle begrip voor de boosheid van de Beatles. Hij vond het onrechtvaardig dat jongens die zich vanuit armoede hadden opgewerkt bijna al hun inkomsten aan de schatkist moesten afdragen.

Zakelijke kosten

In 1967 bedroeg de belastingaanslag van de Beatles omgerekend 56 miljoen euro. Accountant Pinsker deed er alles aan om de belastingdruk voor de muzikanten te minimaliseren. Hij opende Zwitserse bankrekeningen en maakte de vier jongens werknemers van hun eigen bedrijf, The Beatles & Co. Zij bezaten elk 5 procent van de aandelen, de overige 80 procent was in handen van de onderneming zewlf. Daardoor gingen zij minder inkomstenbelasting betalen en meer vennootschapsbelasting, die veel lager was. Pinsker was er een meester in om zoveel mogelijk kosten als zakelijk aan te merken, van huizen die werden aangekocht tot de rekening van de groenteboer.

Oude stempel

Pinsker, die de Beatles bijna hun hele carrière financieel begeleidde, was een accountant van de oude stempel die, ondanks zijn wereldberoemde en nieuwswaardige popcliënten nooit een boekje open deed over hun financiën of de relatie die hij met de Fab Four onderhield. Hij gaf slechts één keer een groot interview, in 2017, en deed dat in het blad van the Institute of Chartered Accountants, waar hij al 60 jaar op geabonneerd was. Hij overleed op 24 januari, 90 jaar oud.

Bron: The Times