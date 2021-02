Thuiswerken dempt bij PwC drukte in piekseizoen

Bij PwC wordt het ‘busy season’ door de coronacrisis en het verplichte thuiswerken als minder belastend ervaren, valt te concluderen uit de ervaringen die FD optekende bij drie accountants die samenwerken in een controleteam.

Diana van Halm Braam (22) werkt sinds september bij PwC als junior accountant. Ze werkt vanaf haar slaapkamer op zolder in het ouderlijk huis. ‘Zo ken ik mijn directe collega’s alleen nog maar van videogesprekken.’ Ze merkt nog weinig van grote drukte. ‘Ik werk standaard veertig uur plus af en toe een uur extra, maar heb nog geen hele avonden hoeven overwerken.’

Een keer per week doet haar team van negen mensen een half uurtje iets wat niets met werk heeft te maken, ‘met een quiz of gewoon even bijpraten over huwelijken of zo’.

Lees ook: Controlepraktijk dreigt leeg te stromen door hoge werkdruk

Geen les

Van Halm Braam wil als het kantoorleven weer op gang komt een paar dagen blijven thuiswerken. ‘Maar ook een paar dagen op kantoor. Zeker in deze periode zitten we dan met z’n allen bij elkaar, dat is ook fijn werken. Nu moeten we iedere dag via een call alles bespreken over waar we staan.’ Ze is begonnen aan haar master accountancy. ‘Ik heb ervoor gekozen om in dit busy season – de eerste drukke maanden van het jaar – helemaal geen les te volgen. Dat begint pas weer eind april, zodat ik me nu helemaal kan richten op het werk.’

Meer efficiency

Isis Bindels (49) is partner bij PwC en vindt dat bij haarzelf de efficiency sterk is verbeterd door de coronacrisis. ‘Bij de uitvoering van een controle zit je normaal gesproken veel bij een klant aan tafel, zeker als die je allerlei dingen wil uitleggen. Dat doen we nu allemaal digitaal. Voor de uitwisseling van stukken is het verschil minder groot. We waren al wel gewend om dat digitaal te doen.’ Wel maakt ze zich zorgen over het welzijn van haar collega’s. ‘Sommige collega’s moeten naast hun werk ook thuisonderwijs geven. Dat is pittig.’ Ze ziet vooral bij jonge collega’s tekenen van depressieve gedachten. ‘Jonge collega’s zijn die focus niet gewend. Ze hebben doorgaans meer moeite om zich te concentreren. Normaal gesproken is er voortdurend afleiding, popt er van alles op op hun schermen. Maar nu is die focus er wel, meer dan ooit zelfs. De jongeren noemen dat hyper efficiency. Ze vinden dat vermoeiend.’

Minder tijdverslindende reisjes

Ook bij Bindels wordt af en toe een uur gereserveerd waarin het verboden is om over werk te praten. ‘In onze teams spelen we graag onlinespelletjes.’ Bindels vindt de winst van de crisis dat er minder tijdrovende afspraken zijn: ‘Vorige week had ik een klant met buitenlandse activiteiten, denk aan Oman en Brazilië. Normaal vlieg je daar naartoe voor een gesprek van twee uur. Dat soort reisjes hebben zeker een bepaalde charme, maar nu blijkt hoe tijdverslindend ze zijn. Ik vind dat wel de winst van deze crisis, al denk ik dat er straks toch weer druk zal ontstaan om langs te komen. En ik ben bang dat ik dat dan ook gewoon weer doe.’

Tijd over

Omar Tegarti (35) is manager bij PwC en vindt het fijn om thuis te werken. Hij wint twee uur per dag door niet te hoeven forenzen tussen woonplaats Breda en Rotterdam. Hoewel het ‘busy season’ is, houdt Tegarti tijd over. ‘Ik kan die tijd gebruiken voor andere dingen, zoals meer bewegen en sporten. Ik merk dat ik daar energie van krijg.’

Gesprek ook digitaal aangaan

Hij probeert medewerkers die het moeilijk hebben in het oog te houden. ‘Ook in de digitale omgeving probeer ik het gesprek aan te gaan als ik denk dat het nodig is. Het is goed om van elkaar te weten wat er speelt. Soms moet je dan ook durven doorvragen. Er zijn meerdere collega’s die een kindje hebben gekregen en daardoor erg druk zijn. Gevoelens van eenzaamheid komen ook voor. Alleen samen kunnen we proberen er een leuke audit van te maken.’

Bron: FD