337 keer dezelfde computer aftrekken, mag dat?

Tegen twee belastingadviseurs uit Overijssel zijn woensdag in hoger beroep celstraffen tot 18 maanden geëist. Beide mannen fraudeerden volgens het Openbaar Ministerie op grote schaal met belastingaangiftes.

Veroordeling in 2018

De 70-jarige Hennie R. had jarenlang een administratiekantoor en verzorgde de belastingaangiftes voor zijn veelal verouderde klantenkring. Hij kreeg van de rechtbank in Zwolle in 2018 een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden voorwaardelijk. De 68-jarige Dick van K., die voor R. werkte, kreeg 4 maanden cel voorwaardelijk. Die straffen waren aanzienlijk lager dan de eisen en dus ging het Openbaar Ministerie in beroep. De rechtbank ging er vanuit dat er alleen bij de aangiften van 5 personen gefraudeerd was. Het OM gaat nog altijd uit van een veelvoud daarvan. Het Openbaar Ministerie meende bij de rechtszaak in 2018 dat de fiscus voor in totaal 1 miljoen euro benadeeld was door het handelen van de heren. Er werden vele aftrekposten aangedragen die achteraf niet klopten, zo ontdekte de FIOD.

Studiekosten

In het hoger beroep dat woensdag diende hield Hennie R., ooit kandidaat-Statenlid voor het CDA in Overijssel, vol dat hij niets fout heeft gedaan. Uit zijn antwoorden bleek wel dat hij de regels anders interpreteerde dan de wet. Zo trok hij de kosten die een dochter maakte voor de zorg van haar moeder af omdat hij het zag als officiële mantelzorg. Dat ze niet bij een instelling was aangesloten, noodzakelijk voor die aftrek, deerde niet, vond hij. De Luttenaar hield er nog meer ‘afwijkende’ opvattingen over boekhouden op na. Zo had hij 337 keer exact dezelfde afschrijving voor een computer opgevoerd, telkens voor hetzelfde bedrag. De FIOD zette ook vraagtekens bij 1400 euro studiekosten voor een 78-jarige cliënte. Tegen de FIOD verklaarde zij dat ze slechts eenmaal bij de bibliotheek een korte computercursus had gevolgd.

Zelf verantwoordelijk

Dick van K. uit Almelo verklaarde voor het Gerechtshof dat belastingplichtigen zelf verantwoordelijk zijn. Hij hielp ze alleen. Zijn aandeel in de fraude is aanzienlijk kleiner, zei de advocaat-generaal. Tegen Dick van K. eiste hij in beroep 10 maanden cel voorwaardelijk. Tegen R. werd 18 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist. Ook wil het OM dat hij 3 jaar lang geen belastingaangiftes voor anderen mag verzorgen. Het arrest van het hof volgt over twee weken.

