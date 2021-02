Firm24: ‘20% meer BV-aanvragen ná persconferenties coronacrisis’

Het is algemeen bekend dat ondernemers in Nederland hard worden getroffen door de coronacrisis en de ingevoerde maatregelen. Toch zien veel ondernemers ook kansen in deze roerige tijden. Bij Firm24 zien we zelfs het aantal BV-oprichtingen groeien tijdens de coronacrisis. In deze blog delen we de belangrijkste trends.

25% minder nieuwe BV’s voorafgaand aan persconferenties

Uit een analyse van onze data met betrekking tot het starten van een nieuwe BV blijkt dat ondernemers zich sterk laten leiden door de mededelingen omtrent het coronabeleid. De eerste duidelijke trend heeft betrekking op de dagen voorafgaand aan de persconferenties. Het is duidelijk dat ondernemers terughoudend zijn met het aanvragen van BV’s in de aanloop naar de bekendmaking van nieuwe maatregelen. Er lijkt een angst te bestaan bij ondernemers voor extreme maatregelen die hun ondernemingsplannen zouden kunnen belemmeren. Zo werden er op de dag voorafgaand aan de persconferenties van 27 oktober, 3 november, 12 januari en 2 februari bijna 25% minder BV’s aangevraagd dan gemiddeld.

20% stijging BV-aanvragen na persconferenties

De tweede trend is dat de uiteindelijke bekendmaking van strengere maatregelen meestal niet leidt tot een lager aantal aanvragen. Sterker nog, op de dagen na de hierboven genoemde persconferenties vond een gemiddelde stijging plaats in het aantal BV-aanvragen van ruim 20%. Mogelijk valt deze stijging te verklaren doordat de uiteindelijke maatregelen minder ingrijpend zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Een andere verklaring zou kunnen liggen in het feit dat ondernemers juist nieuwe kansen zien tijdens maatregelen, maar bewust kiezen voor een (nieuwe) BV vanwege de beperkte aansprakelijkheid.

Effect avondklok

Het effect van de rechtszaak over de avondklok is ook terug te zien in de cijfers. Toen er aan het begin van de week een einde leek te komen aan de avondklok na de uitspraak van de voorzieningenrechter, schoot het aantal aanvragen omhoog. De veel gedeelde initiatieven met betrekking tot versoepelingen hebben hier wellicht ook aan bijgedragen. Het succesvolle spoedappèl van de Staat leidde daarna echter weer tot een scherpe daling. Mogelijk werd deze daling mede veroorzaakt door het bericht dat de overheid voorlopig helaas weinig ruimte ziet voor versoepelingen.

Gemiddeld meer oprichtingen BV’s

Uit de cijfers kan dus geconcludeerd worden dat berichten over coronamaatregelen een sterke invloed hebben op beslissingen van ondernemers om een nieuw bedrijf te starten. In de dagen voorafgaand aan nieuwe maatregelen kijken veel mensen de kat uit de boom. De geruchten over nieuwe (vergaande) beperkingen lijken ondernemers af te schrikken. De opvallende stijging na de bekendmakingen van de maatregelen toont aan dat de meeste ondernemers pas knopen doorhakken nadat er wat meer zekerheid is voor de periode die volgt, ook als dit zware maatregelen zijn. Zelfs een aanscherping van de maatregelen leidt dus gemiddeld tot meer oprichtingen van BV’s.

Hoe verder?

Met het lopende hoger beroep in de avondklok rechtszaak en de persconferentie van 23 februari is de komende tijd relatief onzeker. Ook zullen de komende verkiezingen van 17 maart waarschijnlijk invloed hebben op het aantal oprichtingen. Vanuit de oppositiepartijen neemt de roep om versoepelingen immers sterk toe, wat het toekomstperspectief voor ondernemers kan verbeteren. De komende tijd zal moeten leren of ondernemers meegaan in deze positieve berichten of nog even de kat uit de boom zullen kijken.

Bron: Firm24