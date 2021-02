Duitse EY-chef en toezichthouder stappen op vanwege Wirecardschandaal

Het boekhoudfraudeschandaal rond Wirecard heeft opnieuw personele gevolgen. Hubert Barth, de hoogste baas in Duitsland van EY, stapt op en wordt per direct elders bij EY te werk gesteld. De directeur van de Duitse accountantscontroleur Financial Reporting Enforcement Panel (FREP) Edgar Ernst houdt het ook voor gezien.

De Duitse betalingsverwerker Wirecard ging vorig jaar failliet nadat €1,9 miljard die in de boeken was opgenomen niet bleek te bestaan. Controlerend accountant EY ligt sindsdien enorm onder vuur, net als verschillende Duitse politici en toezichthouders.

Veel personele gevolgen

Daardoor stapten al veel betrokkenen op. Onder anderen bij Bafin, de belangrijkste Duitse toezichthouder. Ook de directeur van de Berlijnse accountantstoezichthouder Apas moest het veld ruimen, nadat bleek dat hij met aandelen Wirecard had gespeculeerd terwijl er een onderzoek van Apas liep naar mogelijke onregelmatigheden door EY. Ook bij FREP zijn er nu dus gevolgen. Die toezichthouder controleert de verslaglegging van beursgenoteerde Duitse ondernemingen, maar reageerde weinig doortastend op fraudesignalen bij Wirecard.

Onderzoek naar rol EY

EY maakte onlangs ook bekend dat de voormalige Duitse minister van financiën Theo Waigel een onafhankelijke commissie van deskundigen zal gaan leiden die de rol van de accountant gaat onderzoeken en toezicht zal houden op de uitvoering van een intern kwaliteitsprogramma.

