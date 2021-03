Belastingadviseur (70) moet 8 maanden cel in  

In hoger beroep heeft een 70-jarige belastingadviseur uit De Lutte een fors hogere straf gekregen voor jarenlange fraude met aangiftes bij de fiscus. Het gerechtshof legt hem acht maanden cel op.

Veel zwaarder

‘337 keer dezelfde computer aftrekken, mag dat?’ zo kopte Accountancy Vanmorgen twee weken geleden. Het antwoord luidt, niet verrassend: nee, dat mag niet. En wat helemaal niet mag is 337 keer adviseren dezelfde computer af te trekken. Dat heeft de 70-jarige Hennie R. proefondervindelijk mogen ervaren. Donderdag kreeg hij in hoger beroep acht maanden onvoorwaardelijke celstaf, veel meer dan hij in eerste instantie kreeg. De lagere rechter vond twee maanden voorwaardelijk brommen voldoende.

Studiekosten

R. had jarenlang een administratiekantoor en verzorgde de belastingaangiftes voor zijn veelal oudere klantenkring. Zijn 68-jarige kompaan werd ook veroordeeld werd. Het viel de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) op dat de oudere klanten veel en vaak dezelfde aftrekposten opgaven. Zo maakte een 78-jarige vrouw volgens de aangifte 1400 euro aan studiekosten. Tegen de FIOD zei ze, dat ze slechts eenmaal bij de bibliotheek een korte computercursus had gevolgd. De FIOD bundelde 4546 aangiften die Van R. verzorgde. Hieruit bleek, dat er door hem veertig keer zo vaak scholingskosten werden opgevoerd als bij het landelijk gemiddelde het geval is. Dat viel vooral voor de studiekosten op, gezien de hoge leeftijd van de belastingplichtigen. De FIOD concludeerde dat deze aangiften met bijna honderd procent zekerheid vals zijn.

Eigen intepretatie

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelde dat R. zich schuldig maakte aan langdurige belastingfraude. Hij hanteerde ‘zijn eigen interpretatie van de regelgeving en heeft geen aangiften gedaan op grond van de regelgeving, maar op grond van zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel’. Ook het vertrouwen van zijn klanten is geschaad. Gezien de ernst, de lange duur van de fraude en een eerdere taakstraf komt het hof uit op een celstraf van acht maanden. Ook mag hij vijf jaar lang geen belastingaangiften verzorgen. Zijn advocaat had om vrijspraak gevraagd. Zijn cliënt zou geen opzet hebben gehad tot het plegen van fraude. Hij verzon niets: alle aftrekposten zijn opgevoerd aan de hand van de door de belastingplichtigen verstrekte informatie. Bovendien was de fiscus voor hooguit 25.000 euro benadeeld, aldus de raadsman.

Bron: Tubantia