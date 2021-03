Declaraties DENK-statenlid niet onrechtmatig, aldus accountant

Het Noord-Hollandse ex-Statenlid Gideon Everduim van DENK, zelden aanwezig bij vergaderingen, declareerde € 12.000, waaronder € 2.000 aan accountantskosten. Een accountant die onderzoek deed constateerde niets onrechtmatigs.

Snoep

Uit een overzicht dat NH Nieuws in handen heeft, bleek dat het voormalige Statenlid voor duizenden euro’s aan uitjes, etentjes en snacks declareerde. Everduim besteedde ruim 4.500 euro aan het salaris van een fractiemedewerker. Een kleine 2.000 euro ging op aan accountants, en nog eens een kleine 1.000 euro aan sociale lasten en verzekeringen. Meerdere malen werd eten besteld, terwijl Everduim en zijn collega’s zelden te zien waren bij vergaderingen. Ook werd er snoep gedeclareerd en een Surinaams diner voor 50 personen à € 1.025 euro (‘representatiekosten’). Daarnaast zaten er ook hotelkosten tussen en een bon van 700 euro voor drie nachten in een vakantiepark. Ook werd er € 58 gedeclareerd aan toegangsbewijzen voor pretpark Walibi (‘fractie-uitje’). In totaal ging het om drieduizend euro.

Bonnetjes

Na accountantsonderzoek bleken de meeste declaraties rechtmatig. De partij moest wel een bedrag van ruim tweehonderd euro terugbetalen voor te veel gedeclareerde consumpties en declaraties waarvan bonnetjes ontbraken. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk noemt het declaratiegedrag van Gideon Everduim van DENK ‘uitzonderlijk’. ‘Het is niet wat we bij andere fracties zien. Hoewel de declaraties rechtmatig waren, is het de vraag of je het op die manier moet doen. De wijze van declareren was uitzonderlijk en strekt niet tot voorbeeld’, aldus de Commissaris van de Koning tegenover NH Nieuws. Commissaris Van Dijk benadrukt dat het niet de provincie is die de declaraties controleert, maar dat het om een subsidie gaat waarvoor de verantwoordelijkheid bij de partijen ligt. De declaraties moeten wel voldoen aan de verordening van de provincie, maar die kan heel ruim toegepast worden. Everduim (36), die in december 2020 ontslag nam als Statenlid, heeft nog niet publiekelijk op zijn declaratiegedrag gereflecteerd. Hij is ook bekend als rapper en Black Lives Matter-activist.

Bron: NH Nieuws