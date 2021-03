Vorig jaar fors meer bedrijven opgeheven, vooral in zakelijke dienstverlening

In 2020 zijn ruim 140.000 bedrijven opgeheven. Dat is ruim 20 procent meer dan een jaar eerder, toen het aantal bedrijfsopheffingen op 115.000 uitkwam. De meeste opgeheven bedrijven hadden één werkzame persoon. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Het aantal bedrijfsopheffingen steeg in 2020 voor het derde jaar op rij. Doordat het aantal bedrijfsoprichtingen hoger was dan ooit en het aantal faillissementen zeer laag, nam het totaal aantal bedrijven in 2020 overigens toe.

Meer opheffingen in specialistische zakelijke diensten

Ruim 40 procent van de toename van de bedrijfsopheffingen is toe te schrijven aan de specialistische zakelijke diensten (ruim 10.000 meer dan in 2019). Dit is ook de bedrijfstak waarin de meeste bedrijven actief zijn. Ook binnen de handelssector (+3.500) en de informatie- en communicatiesector (+2.800) nam het aantal bedrijfsopheffingen ten opzichte van 2019 toe.

24 procent van de bedrijfsopheffingen in 2020 was in de specialistische zakelijke dienstverlening, terwijl het aandeel van deze sector in de bedrijvenpopulatie in het vierde kwartaal van 2020 20 procent bedroeg. Het aandeel opgeheven handelaren bedroeg 16 procent, terwijl deze sector een aandeel van 13 procent had in de bedrijvenpopulatie.

Aantal werkzame personen

Bijna 89 procent van de bedrijfsopheffingen betrof bedrijven met 1 werkzame persoon, ruim 10 procent waren bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen en minder dan 1 procent betrof bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen.

Bron: CBS