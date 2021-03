Accountant wil geen jurylid zijn in George Floyd-proces

De openbaar aanklager in Amerika is druk doende een jury samen te stellen voor het proces rondom de dood van George Floyd dat vermoedelijk eind maart van start gaat. Een accountant die was aangewezen, heeft voor de eer bedankt.

Jury

De gewelddadige dood van George Floyd onder de knie van een politieman in mei 2020 leidde wereldwijd tot protest tegen racisme en politiegeweld. Voordat het proces tegen de inmiddels ontslagen diender Derek Chauvin van start kan gaan, moet er een 12-koppige jury worden samengesteld. Deze jury zal op basis van het bewijs moeten oordelen of Chauvin schuldig is aan de dood van Floyd. Het formeren van een onpartijdige jury is een lastige taak voor de Amerikaanse justitie omdat er maar weinig Amerikanen zijn die de beelden van het dramatische incident, opgenomen door een voorbijganger, niet hebben gezien.

Verplicht

In principe kan iedere Amerikaan worden opgeroepen om zijn of haar juryplicht te voldoen. Wie wordt opgeroepen moet verschijnen tijdens een hoorzitting. Tijdens kruisverhoren van de openbaar aanklager en de advocaten van de verdachte moet vast komen te staan of de geselecteerde juryleden geschikt en onbevooroordeeld zijn. De eerste drie juryleden in het proces van George Floyd werden dinsdag na een gedetailleerd kruisverhoor van uren door de aanklager en de advocaten van Chauvin geselecteerd. Een van de potentiële juryleden, een Spaanstalige vrouw die gebrekkig Engels sprak, werd door Chauvins advocaten buiten de jury gehouden.

‘Te druk’

Een man die al dertig jaar als accountant (of boekhouder) werkt kwam wel goed door het kruisverhoor. Maar hij verzocht de aanklager hem niet als jurylid te benoemen omdat ook de Amerikanen de komende weken massaal belastingaangifte moeten doen. Hij verwacht de komende weken topdrukte en kan de verwachte omzet niet missen, hield hij de aanklager voor. Zijn verzoek werd gehonoreerd. Een andere man wilde zijn juryplicht ontlopen door te verwijzen naar zijn aanstaande huwelijk, op 1 mei, maar dat vond de aanklager onvoldoende reden om hem niet te benoemen. De identiteit van juryleden wordt niet bekend gemaakt uit oogpunt van privacy en veiligheid.